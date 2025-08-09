卡尼倒戈熱刺建功領拜仁大勝 祝福舊拍檔孫興慜順利

破門後沒慶祝 對舊東家充滿感情

占士麥迪臣重傷「長唞」，孫興慜亦已離隊他投，熱刺昨仗作客拜仁慕黑幾近全場捱打。拜仁早在上半場12分鐘，已由倒戈的哈利卡尼接應米高奧利斯傳送先拔頭籌。雖然卡尼3分鐘後主射極刑「宴客」，主隊換邊後仍憑京士利高文在61分鐘禁區外建功擴大比數。其後拜仁將大部分正選主力球員換走，但後備上陣的小將卡爾及古斯艾沙亞仍在比賽尾段再下兩城，助球隊4球大勝熱刺。

這仗被前隊友守將基斯甸羅美路重點「招呼」的哈利卡尼，取得入球後並沒有與拜仁隊友慶祝，賽後亦表示對舊東家熱刺充滿感情，「能夠面對自己熟悉的球隊，與之前的舊朋友再次見面，感覺實在非常好」，他也大讚其昔日隊友孫興慜在熱刺取得非凡成就，「他絕對是個頂級球星，而且性格謙遜，待人友善。我和他在熱刺並肩作戰的時期，稱得上是英超其中一個最佳進攻組合。去季贏得歐霸，對他而言是完美結局，我希望他在新球會一切順利」。