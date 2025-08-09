明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

卡尼倒戈熱刺建功領拜仁大勝 祝福舊拍檔孫興慜順利

【明報專訊】新球季未開咧已失進攻核心的英超球隊熱刺，昨在季前熱身賽對德甲班霸拜仁慕尼黑又慘吃一記悶棍，大敗0：4而回。值得一提的是，這場熱身賽的主角當屬前熱刺球星，現為拜仁射手的哈利卡尼，他賽後也向昔日效力熱刺時期的「最佳拍檔」，剛轉投FC洛杉磯的孫興慜送上祝福。

破門後沒慶祝 對舊東家充滿感情

占士麥迪臣重傷「長唞」，孫興慜亦已離隊他投，熱刺昨仗作客拜仁慕黑幾近全場捱打。拜仁早在上半場12分鐘，已由倒戈的哈利卡尼接應米高奧利斯傳送先拔頭籌。雖然卡尼3分鐘後主射極刑「宴客」，主隊換邊後仍憑京士利高文在61分鐘禁區外建功擴大比數。其後拜仁將大部分正選主力球員換走，但後備上陣的小將卡爾及古斯艾沙亞仍在比賽尾段再下兩城，助球隊4球大勝熱刺。

這仗被前隊友守將基斯甸羅美路重點「招呼」的哈利卡尼，取得入球後並沒有與拜仁隊友慶祝，賽後亦表示對舊東家熱刺充滿感情，「能夠面對自己熟悉的球隊，與之前的舊朋友再次見面，感覺實在非常好」，他也大讚其昔日隊友孫興慜在熱刺取得非凡成就，「他絕對是個頂級球星，而且性格謙遜，待人友善。我和他在熱刺並肩作戰的時期，稱得上是英超其中一個最佳進攻組合。去季贏得歐霸，對他而言是完美結局，我希望他在新球會一切順利」。

上 / 下一篇新聞