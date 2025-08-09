港壁4將過頭關晉16強 武術女將盧卓靈奪國家隊首金

應屆亞洲賽女單冠軍的次號種子何子樂昨在首圈以直落3局擊敗國家隊球手劉子儀；應屆男單亞洲冠軍的劉子均則在首圈以局數3：1輕取尼日利亞代表，與直落3局勝出的隊友李嘉兒及梁子軒一同晉身16強。

13歲壁球國手殷子媛女單首圈止步

值得一提的是，屬今屆中國代表團年紀最小的年僅13歲球手殷子媛，昨在壁球女單首圈直落3局敗予頭號種子兼世界排名第6的日本隊名將渡邊里美，無緣次圈，跌入遺材賽爭較佳排名。

其他港將方面，另一名開幕禮持旗手的沈曉榆在武術的女子長拳劍術槍術全能中的長拳項目獲9.75分暫領先；楊頌熹同樣在太極拳太極劍全能的太極拳項目以9.766分位列榜首；曾楚喬則在女子南拳南刀全能的南刀項目僅得8.783分，3人今再出戰餘下項目。

至於來自瑞士的Riccardo Rancan在定向男子中距離項目做出45分22秒稱王，獲得今屆世運會首面金牌。