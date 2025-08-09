明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

劉慕裳世運會封后 摘港隊首金 空手道個人形挫尾野真步 登頂兌現離世外婆承諾

【明報專訊】成都世界運動會空手道女子個人形項目昨晚上演金牌爭奪戰，「世一」港將劉慕裳（Grace）以45.3分力壓獲得43.6分的勁敵「世二」日本隊的尾野真步，奪得生涯首面世運會金牌，亦是港隊今屆賽事首金。Grace站上頒獎台一度落淚，事後解釋因想起兩周前逝世的外婆，「這面金牌和11月份的世界賽，是我最後對她的承諾」。

明報記者 許楚雅 成都直擊

生涯首奪世運會金牌

港隊空手道名將劉慕裳昨日上午在女子個人形分組賽3戰全勝，以小組首名晉級4強，並以44.9分大勝取得41.9分、世界排名第9的伊朗女將Fateme Sadeghi Dastak闖決賽。港將在金牌戰迎同樣未嘗敗績的宿敵「世二」日本女將尾野真步。Grace是役使出「北谷屋良公相君」取得45.3分，以同一套拳出擊的尾野真步則獲43.6分，港將以1.7分優勢擊敗勁敵及取得交手五連勝，生涯首次稱霸世運，亦為港隊奪得今屆第一面金牌。

笑稱新任教練福星 今午返港

劉慕裳在頒獎禮上潸然淚下，她其後解釋主要因完成對逝去外婆的承諾，這也是她奪冠最大動力，「想起兩周前外婆剛去世，這面金牌和11月份的世界賽，是我最後對她的承諾」。Grace亦希望藉此勝仗給予隊友更多動力，「東京奧運時張家朗拿了第一面金牌，那時我還在美國做準備，我聽到消息後超級有動力。所以好成績的確會令到隊友更有動力，我希望可以帶來這個效應」。

昨日現場眾多支持者為劉慕裳加油打氣，她表示當中還有東京奧運金牌得主山齊絲及其丈夫，「當裁判宣布我獲勝之後，我首先望向的是VIP席，我的兩個西班牙教練！我一直會去西班牙進行技術或體能訓練，他們對我幫助很大」。

Grace亦笑言今年1月上任的空手道港隊教練Mehmet Yakan是她的幸運吸引力，「他非常旺我，他1月沒有去我的比賽，我決賽只拿第2，但由3月杭州到現在，只要他在，比賽都很順利」。她今午會返港，之後將與家人好友共同吃飯慶祝。至於11月的世界賽，她或選擇寓賽於操，「一日練習就有一日進步，不可以懶散。」 訪問結束後亦發生小插曲，土耳其隊男子空手道選手Eray Samdan經過時不慎撞到港隊教練，劉慕裳的冠軍紀念品因此跌在地上，外殼分離，他道歉表示會把自己完好的紀念品作交換。

上 / 下一篇新聞