劉慕裳世運會封后 摘港隊首金 空手道個人形挫尾野真步 登頂兌現離世外婆承諾

明報記者 許楚雅 成都直擊

生涯首奪世運會金牌

港隊空手道名將劉慕裳昨日上午在女子個人形分組賽3戰全勝，以小組首名晉級4強，並以44.9分大勝取得41.9分、世界排名第9的伊朗女將Fateme Sadeghi Dastak闖決賽。港將在金牌戰迎同樣未嘗敗績的宿敵「世二」日本女將尾野真步。Grace是役使出「北谷屋良公相君」取得45.3分，以同一套拳出擊的尾野真步則獲43.6分，港將以1.7分優勢擊敗勁敵及取得交手五連勝，生涯首次稱霸世運，亦為港隊奪得今屆第一面金牌。

笑稱新任教練福星 今午返港

劉慕裳在頒獎禮上潸然淚下，她其後解釋主要因完成對逝去外婆的承諾，這也是她奪冠最大動力，「想起兩周前外婆剛去世，這面金牌和11月份的世界賽，是我最後對她的承諾」。Grace亦希望藉此勝仗給予隊友更多動力，「東京奧運時張家朗拿了第一面金牌，那時我還在美國做準備，我聽到消息後超級有動力。所以好成績的確會令到隊友更有動力，我希望可以帶來這個效應」。

昨日現場眾多支持者為劉慕裳加油打氣，她表示當中還有東京奧運金牌得主山齊絲及其丈夫，「當裁判宣布我獲勝之後，我首先望向的是VIP席，我的兩個西班牙教練！我一直會去西班牙進行技術或體能訓練，他們對我幫助很大」。

Grace亦笑言今年1月上任的空手道港隊教練Mehmet Yakan是她的幸運吸引力，「他非常旺我，他1月沒有去我的比賽，我決賽只拿第2，但由3月杭州到現在，只要他在，比賽都很順利」。她今午會返港，之後將與家人好友共同吃飯慶祝。至於11月的世界賽，她或選擇寓賽於操，「一日練習就有一日進步，不可以懶散。」 訪問結束後亦發生小插曲，土耳其隊男子空手道選手Eray Samdan經過時不慎撞到港隊教練，劉慕裳的冠軍紀念品因此跌在地上，外殼分離，他道歉表示會把自己完好的紀念品作交換。