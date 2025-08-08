新鋒基奧基尼斯首掛帥食白果 阿仙奴主場負黃潛友賽兩連敗

維拉利爾開賽33分鐘內憑倒戈鋒將尼高拉斯比比及艾達艾揚先後破門領前，阿仙奴兩分鐘後藉新兵中場基斯甸洛加特接應角球頂入取加盟後首入球，以1：2落後上半場。68分鐘，維軍藉哥爾尼維特射成3：1；75分鐘杜文博得12碼，隊長馬田奧迪加特操刀得手為「廠兵」追成2：3，並終以這比數落敗，連同上周四在香港負熱刺連輸兩場，在賽後的加設互射12碼中，阿仙奴有「地標」的翼鋒馬度基「宴客」累球隊負3：4。

阿仙奴主帥阿迪達賽後歸咎防守不濟，又承認這仗缺陣的鋒將夏維斯、李安杜杜沙特及守將卡拉科利是因傷避戰，料續無法在下周日凌晨的酋長盃主場對畢爾包上陣。惟阿迪達對基奧基尼斯首次擔正的表現感欣慰，「正選上陣對他非常重要，這可令他取得與隊友連繫的感覺。他只和我們一起約一周，但已出現正面的事情，特別是他在某些空間的進攻方式。」至於連續兩仗博得極刑的杜文，阿迪達承認對方再次展現對球隊的影響力，有望獲得更多披甲機會。

迪比利領銜 PSG 9將入圍金球獎候選名單

另法國雜誌《法國足球》公布「金球獎」30名候選名單，其中上季「三冠王」巴黎聖日耳門（PSG）有大熱門奧士文尼迪比利、域天拿及基安盧基當拿隆馬等9名球員入選，另巴塞隆拿的拉明耶馬、利物浦的穆罕默德沙拿、車路士的高爾彭馬和拿玻里的麥湯米尼亦榜上有名。