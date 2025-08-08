孫興慜2.1億簽FC洛杉磯兩年 強調「為勝利而來」

熱刺證麥迪臣觸傷前十字韌帶 新季料報銷

孫興慜在周日隨熱刺於韓國友賽紐卡素後隨即赴美，昨落實加盟FC洛杉磯，將續穿7號球衣。他坦承其下一站本非這支美職球隊，卻被對方領隊杜寧頓打動而改變了心態和想法。孫說：「為了新的一頁和新挑戰，我選擇來到這裏。我現在很興奮，人們或會覺得我年紀大，但我仍擁有良好體能、一雙好的腳和比賽質素。我為勝利而來，已急不及待上陣。」他最快可在下周日早上聯賽作客芝加哥火燄「地標」。

孫將與前熱刺隊友洛里斯再度合作，後者曾在5年前的英超比賽半場休息時，因不滿對方不回防而發生衝突，惟完場後兩人冰釋前嫌互相擁抱。孫打趣說：「我必須為他說些好話，否則他會在更衣室殺死我。」另熱刺中場占士麥迪遜日前友賽紐卡素時重創傷出，昨證實再度觸傷前十字韌帶，預計將缺席下季大部分比賽。

同日另一美職球隊溫哥華白帽宣布，與約滿拜仁慕尼黑的前鋒湯馬士梅拿簽約至年底，並有權續約1年。該名35歲名將會披上在德國隊時期的13號球衣。另車路士宣布中場達斯貝利賀爾、中場烏高卓古及前鋒馬克基奧分別轉會愛華頓、般尼和外借到新特蘭；而利物浦22歲小將中場泰萊莫頓則轉投里昂。