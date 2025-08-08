黃澤林辛賽過兩關 年內4闖千分世巡賽

早前戰畢世界大學生運動會的黃澤林，近日赴美國再戰ATP世巡賽，日前在辛辛那堤公開賽外圍賽男單首圈先以直落兩盤擊退阿根廷籍球手祖安謝倫杜洛，晉級後昨面對世界排名122位的22歲日籍好手望月慎太郎，開賽第1及7局被破發球局，但沉着應戰的Coleman均於隨後一局破發還以顏色，並力戰至決勝局贏細分7：5，先贏一盤7：6。次盤他乘勇再三度破發下終再贏一盤6：3，以直落兩盤取勝，繼印第安韋爾斯、邁阿密和馬德里後，年內第4次躋身ATP千分級世巡賽正賽，首圈鬥法籍好手佩利卡特，若晉級將遇20號種子、世界第23位的法籍好手坎伯特。

羅渣士盃方面，日籍前「世一」大坂直美在女單4強直落兩盤淘汰丹麥籍的卡拉杜遜，年內第2次殺入國際賽決賽，今與東道主球手莫寶歌爭冠。至於男單前兩號種子的德籍名將阿歷山大薩維利夫及美籍的費利斯，分別不敵俄籍的卡查諾夫及另一美籍好手舒爾頓，後兩者今決戰。