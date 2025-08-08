成都世運會揭幕 史上最大規模一屆 劉子均沈曉榆任港隊旗手 劉慕裳今爭佳績

明報記者 許楚雅 成都直擊

2025年成都世界運動會昨晚8時在成都天府國際會議中心「天府之簷」舉行戶外開幕禮，亦是內地首次在戶外空間辦大型運動會開幕儀式。中國香港代表團排第47隊出場，由壁球男將劉子均、武術女將沈曉榆擔任持旗手。至於壓軸出場的東道主中國代表團，則由技巧男將史經緯和輪滑女將郭丹擔持旗手。

國手丁俊暉董棟任火炬手傳「竹夢」

今次開幕禮以「運動無限 氣象萬千」為主題，總時長90分鐘，文體表演期間，水上亦配合上演煙花秀。國家桌球名將丁俊暉與彈網奧運冠軍董棟擔任火炬手傳遞主火炬「竹夢」，世運聖火最終在湖中，以史無前例的「光伏-電-火」的低碳能源轉換方式被點燃，這亦是世運會史上首支火炬。

世界運動會為國際世界運動會協會主辦的國際性體育盛會，是非奧運項目最高水平的國際綜合性運動會。今屆賽事落戶成都，共設34個大項、60個分項、256個小項，吸引來自116個國家和地區共6679名運動員、隨隊官員、技術官員參賽，其中運動員總數達3942人，是世運會史上規模最大、人數最多的一屆。

今定向項誕首金 港壁隊武術隊登場

上屆世運會斬獲1金4銅的中國香港代表隊，今屆最終派出11男10女，共21名運動員分途出戰壁球、空手道、武術等共7個項目，另外體育舞蹈女將李悅琛則因傷早前落實無緣隨隊出戰。

港隊今日迎來首個比賽日，當中備受關注的空手道世界一姐劉慕裳（Grace）將於上午10時起出戰空手道個人形初賽，其後將接連進行淘汰賽，並於晚上決出冠軍並舉行頒獎禮。上屆摘得銅牌的Grace近期狀態甚佳，寄望今屆衝擊世運首金。同日將進行定向賽事並誕生今屆世運第一金，港隊男將區皓翹、馬樂軒，以及女將朱映柔、文穎亦一同出戰爭取佳績。

至於壁球港將劉子均、梁子軒、何子樂、李嘉兒，將會分別出戰男、女單首圈；而3名武術港將今亦亮相，包括參戰男子太極拳太極劍全能的楊頌熹、女子南拳南刀全能的曾楚喬，以及女子長拳劍術槍術全能的沈曉榆。