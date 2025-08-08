明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

成都世運會揭幕 史上最大規模一屆 劉子均沈曉榆任港隊旗手 劉慕裳今爭佳績

【明報專訊】第12屆世界運動會昨日起一連11日（7日至17日）在四川成都舉行，昨晚於成都天府國際會議中心舉行開幕禮，國務委員諶貽琴出席儀式並宣布正式開幕。而今屆派出21名運動員參賽的中國香港代表團，由壁球男將劉子均與武術女將沈曉榆擔任持旗手領銜進場。

明報記者 許楚雅 成都直擊

2025年成都世界運動會昨晚8時在成都天府國際會議中心「天府之簷」舉行戶外開幕禮，亦是內地首次在戶外空間辦大型運動會開幕儀式。中國香港代表團排第47隊出場，由壁球男將劉子均、武術女將沈曉榆擔任持旗手。至於壓軸出場的東道主中國代表團，則由技巧男將史經緯和輪滑女將郭丹擔持旗手。

國手丁俊暉董棟任火炬手傳「竹夢」

今次開幕禮以「運動無限 氣象萬千」為主題，總時長90分鐘，文體表演期間，水上亦配合上演煙花秀。國家桌球名將丁俊暉與彈網奧運冠軍董棟擔任火炬手傳遞主火炬「竹夢」，世運聖火最終在湖中，以史無前例的「光伏-電-火」的低碳能源轉換方式被點燃，這亦是世運會史上首支火炬。

世界運動會為國際世界運動會協會主辦的國際性體育盛會，是非奧運項目最高水平的國際綜合性運動會。今屆賽事落戶成都，共設34個大項、60個分項、256個小項，吸引來自116個國家和地區共6679名運動員、隨隊官員、技術官員參賽，其中運動員總數達3942人，是世運會史上規模最大、人數最多的一屆。

今定向項誕首金 港壁隊武術隊登場

上屆世運會斬獲1金4銅的中國香港代表隊，今屆最終派出11男10女，共21名運動員分途出戰壁球、空手道、武術等共7個項目，另外體育舞蹈女將李悅琛則因傷早前落實無緣隨隊出戰。

港隊今日迎來首個比賽日，當中備受關注的空手道世界一姐劉慕裳（Grace）將於上午10時起出戰空手道個人形初賽，其後將接連進行淘汰賽，並於晚上決出冠軍並舉行頒獎禮。上屆摘得銅牌的Grace近期狀態甚佳，寄望今屆衝擊世運首金。同日將進行定向賽事並誕生今屆世運第一金，港隊男將區皓翹、馬樂軒，以及女將朱映柔、文穎亦一同出戰爭取佳績。

至於壁球港將劉子均、梁子軒、何子樂、李嘉兒，將會分別出戰男、女單首圈；而3名武術港將今亦亮相，包括參戰男子太極拳太極劍全能的楊頌熹、女子南拳南刀全能的曾楚喬，以及女子長拳劍術槍術全能的沈曉榆。

上 / 下一篇新聞