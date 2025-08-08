明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

體壇快訊：杜凱琹負張安 橫濱賽首圈止步

【明報專訊】一連5日的WTT橫濱乒乓球冠軍賽昨開鑼，世界排名第39的港將杜凱琹在女單首圈面對較自己排名高1位的美籍華裔球手張安，先贏首局後被對手連取兩局，第4局雖贏11：5追平，但決勝局輸6：11，局數2：3落敗無緣次圈。另一港將黃鎮廷今早將在男單首圈與德籍華裔球手邱黨爭晉級。

港女足U20亞盃外旗開得勝

香港女子足球代表隊前日在越南河內出戰2026年U20亞洲盃外圍賽B組首輪，雖由魏嵐先開紀錄下被對手扳平，但憑藉梁匡蕎在90分鐘單刀「絕殺」吉爾吉斯隊，以2：1旗開得勝。國家隊則在E組首戰以6：0大勝敘利亞隊。

國家隊男籃亞洲盃兩戰全勝

國家隊昨在男籃亞洲盃C組次輪藉包括中鋒胡金秋交出「雙雙」11分及10個籃板等共6人得分上雙，終助球隊以100：69大勝印度隊；中華台北隊在D組次戰以87 : 60力克伊拉克隊，兩隊同收分組賽兩連勝。黎巴嫩在A組84：80險勝卡塔爾隊；伊朗隊則在B組以77：52挫關島隊。

尹佩斯歐聯外領飛燕諾搶先機賀壽

由荷蘭隊名宿尹佩斯領軍的荷甲球隊飛燕諾昨在歐聯外圍賽第3圈首回合，在翼鋒夏積穆沙完場前絕殺下主場以2：1險勝由葡籍名帥摩連奴率領的費倫巴治，這場勝利為同日42歲生日的尹佩斯送上大禮。

大谷生涯千次安打 道奇仍負紅雀

洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平昨在美國職棒大聯盟（MLB）常規賽，雖擊出兩分全壘打達成聯盟生涯個人第1000支安打，成為第3名達成此紀錄的日本籍選手，同時送出高達8次三振，但球隊最終以3：5不敵聖路易紅雀，賽後仍以66勝49負續排國家聯盟西區榜首。

上 / 下一篇新聞