體壇快訊：杜凱琹負張安 橫濱賽首圈止步

港女足U20亞盃外旗開得勝

香港女子足球代表隊前日在越南河內出戰2026年U20亞洲盃外圍賽B組首輪，雖由魏嵐先開紀錄下被對手扳平，但憑藉梁匡蕎在90分鐘單刀「絕殺」吉爾吉斯隊，以2：1旗開得勝。國家隊則在E組首戰以6：0大勝敘利亞隊。

國家隊男籃亞洲盃兩戰全勝

國家隊昨在男籃亞洲盃C組次輪藉包括中鋒胡金秋交出「雙雙」11分及10個籃板等共6人得分上雙，終助球隊以100：69大勝印度隊；中華台北隊在D組次戰以87 : 60力克伊拉克隊，兩隊同收分組賽兩連勝。黎巴嫩在A組84：80險勝卡塔爾隊；伊朗隊則在B組以77：52挫關島隊。

尹佩斯歐聯外領飛燕諾搶先機賀壽

由荷蘭隊名宿尹佩斯領軍的荷甲球隊飛燕諾昨在歐聯外圍賽第3圈首回合，在翼鋒夏積穆沙完場前絕殺下主場以2：1險勝由葡籍名帥摩連奴率領的費倫巴治，這場勝利為同日42歲生日的尹佩斯送上大禮。

大谷生涯千次安打 道奇仍負紅雀

洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平昨在美國職棒大聯盟（MLB）常規賽，雖擊出兩分全壘打達成聯盟生涯個人第1000支安打，成為第3名達成此紀錄的日本籍選手，同時送出高達8次三振，但球隊最終以3：5不敵聖路易紅雀，賽後仍以66勝49負續排國家聯盟西區榜首。