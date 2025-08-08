里夫斯盼新季助湖人衝冠 再赴修頓指導小將 金牛輕取文旅12連勝

27歲的「紫金軍團」後衛里夫斯昨先在修頓化身「一日客席教練」，親自指導香港金牛青訓學院的年輕球員。其間他不僅觀摩小將們進行三分球大賽，還領軍進行全場5對5比賽，並在場邊向他們給予鼓勵。

里夫斯首訪港讚美麗 願長留湖人

楊瑞鴻初登場獻7分 冀加強防守

首次訪港的里夫斯表示，對香港這個地方印象深刻，「這是一個美麗城市，昨（前）晚吃飯後亦欣賞天際線」。談及來季目標，他強調道：「我沒有任何個人目標，但團隊目標一定是贏得總冠軍。」從2021年起效力湖人至今的里夫斯亦透露，雖今年不會提前續約，但希望下季結束後能重新簽約並長留洛杉磯，「我想一輩子效力湖人」。據報湖人將計劃為他提供一紙平均年薪達3000萬美元（約2.35億港元）的長約。

NBL常規賽方面，金牛甫開賽雖被湖北文旅一度打出5：2攻勢，但該節有楊瑞鴻射入一記三分球，首節以33：22反超，其後再拉開至52：40完半場。下半場開始前，里夫斯與本地男團ERROR成員郭嘉駿（193）等人互動大玩三分球遊戲，金牛結果在第4節再藉卡爾頓、奇雲克羅斯及米高艾特爾二世分別全場攻入26、24及20分下，終主場以102：75大勝，取12連捷，以14勝1負穩守聯賽榜首。

楊瑞鴻賽後認為個人表現不過不失，不過他指出未來目標是加強防守能力，「我想今（昨）天也有4次犯規，全部可能是我自己的壞習慣」。被問到場邊有現役NBA球員里夫斯入場觀賽是否影響心情，他則表示自己並未特意留意場外情况，反之專注於場上盡力完成自己本分。主教練解立彬則表示常規賽輪換年輕球員，是希望在主場為香港球迷帶來更多能量。