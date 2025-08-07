與紐卡素爭奪施斯高 曼聯加碼7.3億求購

據羅曼奴報道，施斯高已同意曼聯開出的個人條款，願意「入魔」簽約5年；不過《The Athletic》知名記者大衛奧斯甸的消息指，雖然球員欲投曼聯，但萊比錫暫時只接受了紐卡素高達8250萬歐元（約7.53億港元）加250萬歐元浮動條款的報價，而曼聯僅開出7500萬歐元加1000萬歐元浮動條款的報價，需跟該支德甲球隊繼續談判。而德國《天空體育》其後報道，曼聯最新已將基本轉會費提高至8000萬歐元（約7.3億港元）。

孫興慜現身FC洛杉磯主場觀戰

另邊廂，已確定今夏離開熱刺的孫興慜，到美國後昨被發現入場在VIP看台觀看FC洛杉磯在美墨聯賽盃主場2：1擊敗堤格雷斯的賽事，球場熒幕更顯示「歡迎孫興慜」字句，如提早「官宣」這名33歲韓國國腳加盟這支美職球隊。

另外，據報利物浦已跟沙特聯球隊希拉爾達成原則性協議，「紅軍」同意出售烏拉圭隊前鋒達雲紐尼斯，基本轉會費5300萬歐元（約4.84億港元）。