體育

佐治哥斯達猝逝 終年53歲 隊長身分領波圖奪04年歐聯 摩連奴致哀

【明報專訊】繼上月利物浦前鋒迪亞高祖達及其弟在車禍中身亡後，葡萄牙球壇再傳來噩耗。率領波圖在2004年奪得歐聯冠軍的隊長、去年回巢擔任總監的佐治哥斯達（Jorge Costa），於當地時間周二因心臟病發離世，終年53歲。曾在2002至04年擔任波圖主教練的葡籍名帥摩連奴，在今晨帶領費倫巴治於歐聯第3圈外圍賽首回合作客飛燕諾前受訪，為昔日愛將的死訊傷心落淚，但相信對方會說「忘記我，贏下場比賽」。

佐治哥斯達日前身處波圖的訓練中心時突然心臟病發，隨即被送院急救，但終返魂無術。波圖發表聲明表示：「他的一生，無論是在球場內外，都體現了波圖的價值觀：奉獻、領導、激情和不可動搖的征服精神。」球員時代司職後衛及綽號「野獸」的他，出身於波圖青年軍及在此展開職業生涯，其間曾被外借到查爾頓等3支球隊。

為葡軍披甲半百 C朗比比致意

佐治哥斯達在2006年於比甲球隊標準列治掛靴，總計他球員生涯上陣476次入29球，主要錦標除了助波圖8次揚威葡超外，還有在摩連奴麾下，於2003和04年連奪歐洲足協盃（歐霸前身）和歐聯冠軍。現為費倫巴治教頭的摩連奴在得悉這名昔日愛將離世後，不禁淚流滿面地說：「這是我歷史的一部分。對教練來說，他就是得力助手。若他仍能說話，定會告訴我『忘記我，贏下場比賽』。」另葡萄牙國腳基斯坦奴朗拿度（C朗）雖未曾與哥斯達共事，但亦在社交網向這名曾在國際賽上陣50次入兩球的前輩留言「再見」，而葡萄牙名宿迪高及比比等亦表哀悼。

瑞典及前西德名宿同日離世

無獨有偶，費倫巴治今晨的歐聯外圍賽對手飛燕諾，同日亦有名宿前鋒簡華爾（Ove Kindvall）辭世，享年82歲；這瑞典隊名宿曾在1970年歐洲冠軍球會盃（歐聯前身）決賽加時取得絕殺入球，助該荷甲勁旅以2：1挫些路迪封王。另在前西德隊勇奪1990年世界盃冠軍過程中未嘗上陣的後備鋒將法蘭克米爾（Frank Mill）亦在同日逝世，享年67歲。

