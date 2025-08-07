明報新聞網
體育

逾200本地好手跑步機上接力挑戰百公里

【明報專訊】第3屆「飛越啟德100KM跑步機慈善挑戰賽」將於下月20至21日首度進駐啟德體藝館習藝坊體育大堂舉行，多達20個本地知名跑會逾200名長跑好手於跑步機上對決，挑戰體能亦講求團隊合作精神；今屆增設10公里及100公里公開組別，鼓勵公眾參與。

首日賽事邀請企業機構、名人及公眾等參與，以4人一隊接力完成10公里；次日除了有父子／父女、母子／母女及三代同堂5個親子組，參加限時20分鐘接力跑，還有公開及跑會組，10人在跑步機接力完成100公里，本地知名跑手陳家豪、紀嘉文、文少杰及曾福祥等，將率領所屬跑會隊伍參賽。

首進駐啟德 上屆冠軍再組隊爭佳績

隊伍「Generation Z」上屆在跑會組以破紀錄4小時33分30秒完成100公里，獲盃賽全場總冠軍。成員之一兼三鐵教練劉峻崚表示，有別戶外10公里賽一口氣跑，這比賽形式像是間歇訓練，「跑一段短時間後休息然後再跑，要有好成績，策略比體能重要。10公里跑是挑戰自己，這像是一場團隊比賽，自己是跑唔晒，更講求合作，視乎隊員特質分配每次跑多少」。他透露將公開招募一班2005年後出生的學界跑手組隊，並以前3名為目標。

另一參賽跑會「Kai Tak Runners」教練黎智樂亦將連續兩屆參賽，稱會以5小時30內完成為目標，「在跑步機較容易打開步距抬腿跑，事前要做多少少速度和力量訓練。因為都是很多小時的比賽，一開始勿跑太快，要識體能分配。比賽時隊友和朋友都會在跑步機旁打氣，會令你更努力跑」。

