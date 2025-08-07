湖人主將里夫斯初訪港 現身修頓訓練球迷前獻技

27歲的里夫斯昨午先出席VIP球迷見面會，晚上再現身修頓室內場館進行逾1小時的個人訓練，其間他在場上不同位置進行投籃練習，活動尾聲更與數十名現場觀眾互動，親自將贊助商T恤及親筆簽名的籃球送予球迷。值得一提的是，里夫斯活動完結後原本已返回更衣室休息，但隨後再現身場館，與球迷大合照留念。

今指導小將後觀看金牛賽事

里夫斯今午將化身「一日客席教練」，現身於修頓室內場館指導香港金牛青訓學院的年輕球員，他其後將觀戰香港金牛迎戰湖北文旅的全國男子籃球聯賽（NBL）常規賽，金牛亦將分別派出董健、港將吳委峻及莫雋杰參戰下周日在陝西省舉行全明星賽的三分球、技巧及入樽賽。

國籃亞洲盃挫沙特先拔頭籌

男籃亞洲盃方面，國家隊昨在C組首輪分組賽憑5人得分上雙，以93：88擊敗東道主的沙特阿拉伯隊；中華台北隊在D組藉後衛陳盈駿攻入全場最高34分領銜下，以95：87挫菲律賓隊先拔頭籌；日本隊則在B組以99：68輕取敘利亞隊。而尋求三連霸的澳洲隊在A組首輪以97：61大勝韓國隊。