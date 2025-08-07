明報新聞網
成都世運今開放空間辦開幕 史經緯郭丹任國家隊持旗手

【明報專訊】在成都舉行的第12屆世界運動會今晚在亞洲最大的單體木結構建築——長達460米的「天府之檐」揭幕，中國代表團昨宣布，將由技巧項目男子運動員史經緯及輪滑項目女子運動員郭丹擔任開幕禮持旗手。

中國近年主辦不少大型國際體育盛事，其開閉幕禮大多在體育場館內舉行，而成都世運會則首度改於開放的城市空間，據開閉幕禮總撰稿喬衛表示，這意味成都的包容和自在有關，也與世運會本身突出個性及趣味性相關，「我們用『天府之檐』表達中國人內心對於家的理解。家中屋檐之下，來自全世界的朋友攜手而來，這或許就是和合共生的一個典型場景……更突顯全人類之間的關聯。」

開幕禮總長90分鐘 首辦火炬點燃儀式

此外，成都世運會開幕禮整體時長約90分鐘，其中文體表演環節約15分鐘，99%參演演員為大學生，將進行世運會史上首次火炬點燃儀式。

中國代表團揭幕禮持旗手方面，2002年出生的史經緯從體操項目起步，最終與技巧項目結緣，專攻男子四人項目。在去年的技巧世界賽上，他與隊友包攬男四組平衡套、動力套、聯合套3面金牌，並助中國隊相隔25年後重奪團體冠軍。至於郭丹生於1990年，乃首名在輪滑世界賽、世界盃和世運會三大賽事中登頂的中國選手，實現了輪滑項目的「大滿貫」。她在10年前開始轉型速度滑冰，並參加平昌和北京兩屆冬季奧運，成為中國首個站上冬奧賽場的「輪轉冰」運動員。已退役1年的她這次選擇復出，通過選拔賽入選國家隊及再次參賽，並以教練兼隊員身分在主場出戰今屆世運會。

軟式曲棍球先演 國家隊男子組告負

此外，軟式曲棍球昨率先上演小組賽，瑞典隊在女子A組以21：2大勝泰國隊；首次參賽的國家隊則在男子B組以0：42大敗予芬蘭隊。

