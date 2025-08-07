成都世運今開放空間辦開幕 史經緯郭丹任國家隊持旗手

中國近年主辦不少大型國際體育盛事，其開閉幕禮大多在體育場館內舉行，而成都世運會則首度改於開放的城市空間，據開閉幕禮總撰稿喬衛表示，這意味成都的包容和自在有關，也與世運會本身突出個性及趣味性相關，「我們用『天府之檐』表達中國人內心對於家的理解。家中屋檐之下，來自全世界的朋友攜手而來，這或許就是和合共生的一個典型場景……更突顯全人類之間的關聯。」

開幕禮總長90分鐘 首辦火炬點燃儀式

此外，成都世運會開幕禮整體時長約90分鐘，其中文體表演環節約15分鐘，99%參演演員為大學生，將進行世運會史上首次火炬點燃儀式。

中國代表團揭幕禮持旗手方面，2002年出生的史經緯從體操項目起步，最終與技巧項目結緣，專攻男子四人項目。在去年的技巧世界賽上，他與隊友包攬男四組平衡套、動力套、聯合套3面金牌，並助中國隊相隔25年後重奪團體冠軍。至於郭丹生於1990年，乃首名在輪滑世界賽、世界盃和世運會三大賽事中登頂的中國選手，實現了輪滑項目的「大滿貫」。她在10年前開始轉型速度滑冰，並參加平昌和北京兩屆冬季奧運，成為中國首個站上冬奧賽場的「輪轉冰」運動員。已退役1年的她這次選擇復出，通過選拔賽入選國家隊及再次參賽，並以教練兼隊員身分在主場出戰今屆世運會。

軟式曲棍球先演 國家隊男子組告負

此外，軟式曲棍球昨率先上演小組賽，瑞典隊在女子A組以21：2大勝泰國隊；首次參賽的國家隊則在男子B組以0：42大敗予芬蘭隊。