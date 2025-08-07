明報新聞網
體育

偕卓林普投資香港桌球學院辦開放日 羅拔臣盼港成第3個家

【明報專訊】兩名先後透過「優才計劃」成為香港居民的世界級桌球手卓林普和尼爾羅拔臣，昨到啟德零售館內出席香港桌球學院開放日。今年6月取得香港居民身分的羅拔臣表示，會把香港視為「第3個家」，更笑言即使日前在港經歷「黑色暴雨」，也是與別不同的經驗。

卓林普和羅拔臣有份投資的香港桌球學院昨午舉行開放日，兩人與羅拔臣兒子Alex到場後，與本地7歲小球手Patrick合演雙人賽。

二人盼學院助培育香港新秀

羅拔臣初歷黑雨「特別體驗」

現任「世一」卓林普提到，希望桌球學院能提供更專業的環境，為香港桌球界培育新血，「香港桌球壇在傅家俊和吳安儀後，人才出產似乎變得平靜，這可能與沒有為年輕球手提供合適設施有關。這裏的桌球館感覺比較昏暗（dingy）和煙霧瀰漫（smoky），而學院旨在讓年輕球手在專業級環境打波」。羅拔臣則認為桌球學院「來得及時」，稱學院不只訓練小球手，也會推動教練培訓，長遠希望協助不同水平的香港球手成長。

澳洲籍的羅拔臣6月初宣布與家人取得香港身分證，是繼「火箭」奧蘇利雲和「準神」卓林普後，近期第3名取得香港居民身分的桌球名將。綽號「墨爾本機器」的羅拔臣先後在2017年香港世界桌球大師賽及今年3月啟德舉行的世界格蘭披治大獎賽封王，世界排名第8的他希望藉香港居民身分在此地建立據點，「這裏亦相對接近家鄉澳洲，作為英國、澳洲以外的第3個家最好不過」。

羅拔臣又表示，與家人仍在探索香港不同事物，當中約定與家人一起看熊貓，「我有20年到訪亞洲的經驗，可是妻子一直不准我『自私』看熊貓，現在終於可以一同觀賞，應該會跟小孩們一樣盡興」。本港周一、二連續掛起黑色暴雨警告信號，羅拔臣笑言也從中收穫特別體驗，「這跟過往經歷有點不同，我兒子還以為閃電是高樓大廈的燈光特效呢！直至聽到雷聲才知行雷」。被問到會否讓子女在港讀書，羅拔臣稱還在考慮當中。

卓林普歡迎更多頂級球手做港人

對於羅拔臣跟隨步伐成為香港居民，去年12月成為「新香港人」的現任世界一哥卓林普則表示：「有更多頂級球手加入絕對是好事，隨着更多賽事落戶亞洲，能在附近找到練習伙伴是件理想事。」

