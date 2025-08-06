明報新聞網
體育

體壇快訊：滇港三鐵訓練營開營

【明報專訊】中國香港三項鐵人總會與雲南省玉溪市教育體育局合辦的「滇港鐵人三項交流訓練營」，昨在玉溪高原體育運動中心開營及簽署合作備忘錄，逾60名來自雲南和香港的三鐵好手參與為期兩周高原訓練和技術交流等。出席開營儀式的港將蔡欣妍與黃子圖，冀透過集訓為往後的亞洲賽及全運會做好準備。

祖高域連續兩年棄戰辛賽

塞爾維亞籍網球名將祖高域周一宣布以個人理由，連續兩年棄戰美國辛辛那提公開賽。這名38歲好手自上月中溫布頓錦標賽4強止步後未再參賽，勢直接參與本月底展開的美國公開賽。至於加拿大羅渣士盃，德籍男單頭號種子阿歷山大薩維利夫以盤數2：1反勝澳洲籍的樸比連，將與俄將卡查諾夫爭入決賽。

新西蘭男籃亞盃開門紅

男籃亞洲盃昨在沙特阿拉伯吉達展開，上屆季軍新西蘭隊在D組揭幕戰半場一度落後伊拉克隊1分，但在壓軸一節打出一波37：17攻勢後，終以100：78旗開得勝。上屆殿軍約旦隊則在C組首仗加時以91：84險勝印度隊。爭取三連霸的澳洲隊今午登場，在A組對陣韓國隊；日本隊則在今晚B組頭炮面對敘利亞隊。

荷機構代球員向FIFA索賠

歐盟法院去年裁定，國際足協（FIFA）因部分轉會條文限制職業球員流動自由，有違歐盟法規後，荷蘭Justice for Players基金會近日宣布，將代表約10萬名職業足球員向FIFA索償，追討舊有不公條例導致球員蒙受的金錢損失，料當中涉及款項高達數十億鎊。

