祖達歿後利物浦首返晏菲路迎敵 兩挫畢爾包為社區盾壯行色

昨仗是利物浦在前鋒迪亞高祖達上月交通意外離世後首次主場作賽，賽前有悼念儀式，由紅軍名宿菲爾湯臣手持花圈入場；比賽戰至第20分鐘亦一度暫停，全場起立拍掌，高唱給祖達的歌曲，向這名生前披20號戰衣的前鋒致意。紅軍昨兩仗共32名球員獲派上陣，頭場雙方派出不少後備和青年軍，紅軍憑本月底才17歲的新星翼鋒恩古莫亞開賽傳射居功大勝4：1；次仗利物浦排出強陣，科利安華迪斯與伊基迪基等新兵悉數正選，後者14分鐘左路傳中予穆罕默德沙拿開紀錄，加普下半場起孖同時亦擺烏龍，雖然沙拿尾段12碼宴客，但無礙贏3：2。

利物浦主帥史諾向祖達家屬致慰問，同時讚揚麾下面對艱難時刻的勇氣；23歲法籍前鋒伊基迪基於晏菲路首戰即交出助攻，他稱這場勝仗能建立球員信心，以迎接下周日在溫布萊球場出戰社區盾對水晶宮。

柏迪出席涉姦案聽證會 傳返西甲

另外，6月底約滿離開阿仙奴的32歲中場湯馬士柏迪，據報將以自由身重返西甲加盟維拉利爾，不過這名加納國腳過去3年受到5項強姦及1項性侵罪官司纏身，暫獲准有條件保釋，昨要到倫敦地方法院出席指控聽證會。