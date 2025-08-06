明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

祖達歿後利物浦首返晏菲路迎敵 兩挫畢爾包為社區盾壯行色

【明報專訊】應屆英超冠軍利物浦完成亞洲行後，昨返晏菲路球場分成A、B隊，一日內兩度友賽西甲球隊畢爾包，最終分別以4：1及3：2「雙殺」對手，其中「紅軍」新兵前鋒伊基迪基首次主場上陣即貢獻助攻，為下周日社區盾對水晶宮壯行色。

昨仗是利物浦在前鋒迪亞高祖達上月交通意外離世後首次主場作賽，賽前有悼念儀式，由紅軍名宿菲爾湯臣手持花圈入場；比賽戰至第20分鐘亦一度暫停，全場起立拍掌，高唱給祖達的歌曲，向這名生前披20號戰衣的前鋒致意。紅軍昨兩仗共32名球員獲派上陣，頭場雙方派出不少後備和青年軍，紅軍憑本月底才17歲的新星翼鋒恩古莫亞開賽傳射居功大勝4：1；次仗利物浦排出強陣，科利安華迪斯與伊基迪基等新兵悉數正選，後者14分鐘左路傳中予穆罕默德沙拿開紀錄，加普下半場起孖同時亦擺烏龍，雖然沙拿尾段12碼宴客，但無礙贏3：2。

利物浦主帥史諾向祖達家屬致慰問，同時讚揚麾下面對艱難時刻的勇氣；23歲法籍前鋒伊基迪基於晏菲路首戰即交出助攻，他稱這場勝仗能建立球員信心，以迎接下周日在溫布萊球場出戰社區盾對水晶宮。

柏迪出席涉姦案聽證會 傳返西甲

另外，6月底約滿離開阿仙奴的32歲中場湯馬士柏迪，據報將以自由身重返西甲加盟維拉利爾，不過這名加納國腳過去3年受到5項強姦及1項性侵罪官司纏身，暫獲准有條件保釋，昨要到倫敦地方法院出席指控聽證會。

上 / 下一篇新聞