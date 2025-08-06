鄧謝配返紅館戰港羽賽 石宇奇陳雨菲安賽龍落實訪港

22港將主場迎敵 門票下周二開售

今屆賽事續獲大型體育活動事務委員會頒發的「M」品牌認可，吸引來自20個國家或地區共336名球手報名參賽，包括力爭衛冕男、女單冠軍的丹麥隊猛將安賽龍和國家隊代表韓悅，以及現任世界一哥石宇奇與日前在澳門公開賽封后的陳雨菲等世界級球手。至於東道主的港隊今屆共有22名球手報名，包括應屆亞洲賽混雙冠軍的「鄧謝配」鄧俊文／謝影雪、女雙拍檔「雙楊配」楊雅婷／楊霈霖、男單的李卓耀、伍家朗、吳英倫，以及女單代表盧善恩等。

賽事首天為外圍賽及男、女雙初賽，公眾即日起可寄回郵信封至羽總索取免費門票，每人限取4張，額滿即止。其餘5個比賽日票價則由60至880元不等，門票下周二起經城市售票網網頁、流動購票應用程式URBTIX及電話購票熱線發售，城市售票網售票處及自助售票機則於下周三開售。