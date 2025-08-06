世運會明揭幕 港隊21人征成都 空手道星將劉慕裳初登場 冀延強勢衝金

今屆世運會將於8月7至17日於成都舉行，共設34個大項，港隊將派出21名運動員（11男10女）出戰7個項目，其中空手道女子個人形「世一」劉慕裳初次參戰，勢延續近月在國際賽的強勢，在本周五的賽事爭奪金牌；至於以2號種子出戰的壁球女將何子樂則偕3名隊友分途出戰男、女單力爭獎牌。而其餘參賽項目則包括武術、桌球、定向、飛航運動及滑水。

電視免費播 團長：盼增市民認識港將

中國香港代表團團長黃寶基昨領軍出發前表示：「世運會是非奧運項目最高水平的國際綜合運動會，中國香港有20多名運動員獲參賽資格，足見香港體壇人才輩出。運動員已整裝待發，期望借助半個主場之利，以最佳狀態與世界各地的頂尖選手較勁，爭取佳績，同時累積寶貴的實戰經驗，享受在天府之國作賽。我希望市民能透過世運會，認識更多運動項目和港隊運動員，為他們吶喊打氣。」值得一提的是，今屆世運會將於港台電視32免費直播，詳情可瀏覽港台網頁。