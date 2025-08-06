明報新聞網
體育

世運會明揭幕 港隊21人征成都 空手道星將劉慕裳初登場 冀延強勢衝金

【明報專訊】第12屆世界運動會明晚於中國成都揭幕，由空手道名將劉慕裳領銜參賽的中國香港代表團大隊昨啟程赴當地備戰。港協暨奧委會義務副秘書長兼世運會中國香港代表團團長黃寶基期望，一眾港將可借助半個主場之利爭取佳績，同時累積寶貴的實戰經驗。

今屆世運會將於8月7至17日於成都舉行，共設34個大項，港隊將派出21名運動員（11男10女）出戰7個項目，其中空手道女子個人形「世一」劉慕裳初次參戰，勢延續近月在國際賽的強勢，在本周五的賽事爭奪金牌；至於以2號種子出戰的壁球女將何子樂則偕3名隊友分途出戰男、女單力爭獎牌。而其餘參賽項目則包括武術、桌球、定向、飛航運動及滑水。

電視免費播 團長：盼增市民認識港將

中國香港代表團團長黃寶基昨領軍出發前表示：「世運會是非奧運項目最高水平的國際綜合運動會，中國香港有20多名運動員獲參賽資格，足見香港體壇人才輩出。運動員已整裝待發，期望借助半個主場之利，以最佳狀態與世界各地的頂尖選手較勁，爭取佳績，同時累積寶貴的實戰經驗，享受在天府之國作賽。我希望市民能透過世運會，認識更多運動項目和港隊運動員，為他們吶喊打氣。」值得一提的是，今屆世運會將於港台電視32免費直播，詳情可瀏覽港台網頁。

