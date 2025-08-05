福建大勝荃灣復仇 女甲季前賽掄元

荃灣主帥偕主力馬丹鳳缺陣

上季女甲聯賽冠軍兼高級組銀牌冠軍的荃灣，今屆賽事有過去4季一直征戰中國女子籃球聯賽（WCBA）的首名北上港將李祉均在陣，助球隊在小組賽奪得三連勝兼在B組首名出線，上周4強亦以76：44輕取A組次名的七喜闖決賽；對手福建則同屬B組，其中分組賽次輪曾以51：74不敵荃灣，結果小組賽2勝1負次名晉級，惟在4強順利以75：69力克A組首名的東方，與荃灣會師決賽。

荃灣昨仗部分主將包括中鋒馬丹鳳、前鋒關海珮及後衛李佩沛等球員擬往澳洲集訓，與教練任明敏及李祉均一同未有出戰，球隊首節雖稍微領先，但該節完結後被對方以16：14反超，福建拉開至34：22完半場。荃灣下半場再出現不少失誤，加上福建有包括獨取15分的中鋒何佩盈等共11人均有得分貢獻，終以77：44大勝有後衛潘耀敏轟下全場最高17分的荃灣封后。

季軍戰方面，七喜以59：47擊敗有陳偉萍攻入全場最高15分的東方，報回分組賽以54：58敗予對方的一敗之仇摘季。