明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

諾利斯稱霸匈牙利站 一停策略壓隊友皮亞斯齊 麥拿侖200勝

【明報專訊】世界一級方程式賽車（F1）前晚上演匈牙利站正賽，麥拿侖英籍車手諾利斯雖於首圈初段曾跌至第5位，但他藉採用「一停」策略，以1小時35分21.231秒率先衝線奪今季第5勝，助麥拿侖達成隊史第200場分站冠軍里程碑；隊友皮亞斯齊則落後0.698秒摘亞，這亦是車隊今季第7次包辦頭兩名。至於頭位起步的法拉利車手陸克萊遭遇速度減慢問題，僅以「梗頸四」終完賽，頒獎台擦身而過。

為法拉利取得今季首個頭位的陸克萊，前日正賽起步順利守住領先，而諾利斯卻經歷起步失利一度跌至第5位。陸克萊中段速度開始下滑，更在第62圈時被平治車隊的羅素超越，只獲第4名完賽。與此同時，改用一停的諾利斯於賽事期間逐漸提升位置且抵禦隊友皮亞斯齊追趕，經過70圈後奪今季個人第5個冠軍，諾利斯在車手積分榜亦與榜首的皮亞斯齊收窄至9分，也達成車隊隊史第200場分站冠軍的里程碑；羅素則獲得季軍。F1完成今站後，將踏入為期3星期的暑假，直至本月29日再展開荷蘭站。

諾利斯賽後透露車隊本未計劃採用一停策略，「首圈後，一停基本上就是我們唯一能扭轉劣勢的選擇。我本不認為這能讓我勝出，以為只能獲第2名，但知道我們的速度很好，或許就能取得好成績，我們做到了」。

陸克萊因底盤問題梗頸四

無緣頒獎台的陸克萊則坦言賽車底盤出現問題致表現急劇下滑，「底盤從第40圈左右開始有問題。當我為勝利而戰，比賽開始時亦保持良好的速度，但後來完全輸掉比賽時，這真的非常令人沮喪」。

其他車手方面，20歲沙巴車隊巴西籍新星保托利圖獲得第6名，創下F1生涯最佳名次，也協助車隊連續5場得分；日前闢謠確認下季續為紅牛車隊出戰的4屆車手世界冠軍「韋少」韋斯塔本只以第9名完賽。

上 / 下一篇新聞