諾利斯稱霸匈牙利站 一停策略壓隊友皮亞斯齊 麥拿侖200勝

為法拉利取得今季首個頭位的陸克萊，前日正賽起步順利守住領先，而諾利斯卻經歷起步失利一度跌至第5位。陸克萊中段速度開始下滑，更在第62圈時被平治車隊的羅素超越，只獲第4名完賽。與此同時，改用一停的諾利斯於賽事期間逐漸提升位置且抵禦隊友皮亞斯齊追趕，經過70圈後奪今季個人第5個冠軍，諾利斯在車手積分榜亦與榜首的皮亞斯齊收窄至9分，也達成車隊隊史第200場分站冠軍的里程碑；羅素則獲得季軍。F1完成今站後，將踏入為期3星期的暑假，直至本月29日再展開荷蘭站。

諾利斯賽後透露車隊本未計劃採用一停策略，「首圈後，一停基本上就是我們唯一能扭轉劣勢的選擇。我本不認為這能讓我勝出，以為只能獲第2名，但知道我們的速度很好，或許就能取得好成績，我們做到了」。

陸克萊因底盤問題梗頸四

無緣頒獎台的陸克萊則坦言賽車底盤出現問題致表現急劇下滑，「底盤從第40圈左右開始有問題。當我為勝利而戰，比賽開始時亦保持良好的速度，但後來完全輸掉比賽時，這真的非常令人沮喪」。

其他車手方面，20歲沙巴車隊巴西籍新星保托利圖獲得第6名，創下F1生涯最佳名次，也協助車隊連續5場得分；日前闢謠確認下季續為紅牛車隊出戰的4屆車手世界冠軍「韋少」韋斯塔本只以第9名完賽。