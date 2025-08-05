明報新聞網
體育

九龍城班費增兩成 新季目標前五

【明報專訊】港超地區球會九龍城昨午見傳媒，會方透露新季預算較上季約600萬元班費加約兩成，目標秉承「5年計劃」讓球隊和球員長遠發展。球會總監何信賢證實上季擔任主教練的陳銘剛轉任顧問，教練團成員將共同帶領球隊，但不排除日後另聘新主帥，新球季會以打入聯賽前五為目標。

前帥陳銘剛轉任顧問

新季教練團集體領導

九龍城上季首戰港超以第6名完成，今夏簽入李俊霆、林千裕和張桂華等U22本地小將，以及上季分別效力標準流浪和冠忠南區的雷仙奴及基斯等7名外援。球會聯席主席之一麥融斌表示，球隊班費不能與其他港超列強相提並論，但重點應放在球會長遠視野，「我們連一些扎根港超多年的球會主力也能挖過來，原因是我們的計劃能說服球員，很清晰知道球會未來藍圖」。他另確定，球會來季主場續選址深水埗運動場。

總監何信賢則證實，上季領軍的陳銘剛將轉任顧問，球隊來季暫定由教練團「集體領導」，不排除之後另聘新帥，「係一個新思維，聘請新帥與否我們尚未決定到，有機會是找本地教練」。他又認為今季教練團分工更清晰，訓練運作比上季有進步，期望今季延續以老帶新方針下，能衝擊聯賽前五名，球隊本月稍後將赴內地集訓作最後準備。

此外，九龍城來季將參加港超U22聯賽及香港超級青年聯賽，昨另公布與香港祖雲達斯足球學院建立策略伙伴合作關係，雙方青訓教練將攜手營運梯隊，參與U14、U16及U18超青聯賽。麥融斌提到球會希望續培育新血貢獻港足，甚至為球員鋪橋搭路旅外挑戰。

