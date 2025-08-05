明報新聞網
體育

孫興慜將投FC洛杉磯 稱「熱刺永存心中」

【明報專訊】孫興慜前晚完成為熱刺最後一次上陣後，轉會新聞專家羅曼奴報道這名33歲韓國隊隊長將加盟美職球會FC洛杉磯，轉會費逾1500萬歐元（約1.36億港元）。

孫興慜前晚在首爾完成對紐卡素的友賽後，與隊友們擁抱道別，據報因為他不會隨熱刺返回英國，而是留在韓國完成轉會手續，勢將與另一熱刺前隊長、法國前國腳門將洛里斯於FC洛杉磯再做隊友。

法蘭克證麥迪臣傷勢不樂觀

孫興慜效力熱刺10季上陣454場、入173球及貢獻101次助攻，在隊史上陣及入球榜分別排第7及第5。這名33歲前鋒賽後接受球會訪問表示，在祖國完成熱刺賽事，是個完美時刻，「這10年過得太快，簡直不可思議，我只能想到美好的時刻。熱刺將永存在我心中，我會視為家人繼續為球隊加油」。不少熱刺隊友均在社交網發文送上祝福，前鋒李察利臣更打趣地要求球會在主場外，豎立孫興慜高舉歐霸獎盃的銅像。

至於該仗尾段重傷的占士麥迪臣，賽後需持拐杖離場，未開季勢要再缺陣一段時間。主帥法蘭克確認這名28歲中場觸傷上次受傷的膝蓋，「有時候生活和足球可以美好也可以殘酷，麥迪臣的情况並不樂觀」。熱刺同日落實借用拜仁慕尼黑中場祖奧包連夏一季，完季後可以2500萬歐元（約2.27億港元）買斷，這名30歲葡萄牙國腳首戰或在周五友賽即倒戈拜仁。

另外，車路士落實簽入阿積士19歲荷蘭籍後衛祖利爾哈圖，轉會費4418萬歐元（約4億港元），簽約至2032年，成「藍戰士」今夏第9名新兵。

