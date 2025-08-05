明報新聞網
體育

曼聯揚威夏季系列賽 艾摩廉摘入魔首冠 般奴批隊友懶散

【明報專訊】在美國上演的英超夏季系列賽昨煞科，曼聯雖被愛華頓逼和2：2，卻仍以3戰2勝1和得7分排首位，為執教9個月的主帥魯賓艾摩廉執教以來首個錦標，惟隊長般奴費南迪斯賽後批評隊友此役表現有點懶散，若無改善遲早付出代價。

遭愛華頓逼和 2勝1和完成美國之旅

英超夏季系列賽有4支球隊參賽，曼聯這仗賽前已連贏韋斯咸和般尼茅夫，昨煞科戰強勢碰由前帥莫耶斯領軍的愛華頓。「紅魔」此役有新兵鋒將麥比奧莫「地標」，與另一新兵馬菲奧斯根夏合作攻堅，而根夏甫開賽5分鐘便在右路窄位斜出。兩分鐘後，「拖肥」守將奧布賴恩補射中柱彈出。

般奴盼再增兵 周六友賽迎費倫天拿

大難不死的曼聯於19分鐘有阿密特迪亞路博得12碼，中場般奴費南迪斯操刀一針先血開紀錄。麥比奧莫其後在27分鐘主射罰球被愛華頓門將比克福特拍出；僅1分鐘後，麥比奧莫禁區內兩度施射又未竟全功，更因隊友中場文路爾烏加迪後場「甩腳」累事，終被敵鋒伊利文尼戴耶射入扳平1：1結束上半場。曼聯下半場接戰至69分鐘，般奴橫傳禁區內的中場美臣蒙特射入再度領前，卻因阿密特於69分鐘解圍「省」中隊友艾登希雲擺烏龍，使愛華頓得以逼和2：2完場。

曼聯賽後3戰得7分，並以1分力壓以2：0勝「般茅」後得6分排次席的韋斯咸封王，般茅及愛華頓則分別以3分和1分排第3及包尾。縱使曼聯揚威這次美國之旅，但般奴仍不滿道：「我們並不希望是次出戰這樣結束。己隊這仗表現未達最佳水平，而且有點懶散，如果繼續下去，遲早付出代價。曼聯就是要爭勝的球隊，我們正肩負重拾這種球會文化。我亦希望會方能再增添一或兩名新兵。」

曼聯主帥魯賓艾摩廉認同般奴道：「我為球員擁有亟欲改善表現的心態而高興，這也反映了球隊的問題所在。我們將返回卡靈頓訓練基地繼續備戰。」曼聯下場季前熱身賽將在周六對費倫天拿，而其新一季英超首戰將在本月17日晚上主場大戰阿仙奴。

