體育
2025年8月4日星期一
孫興慜告別戰灑淚 熱刺友賽和喜鵲
【明報專訊】熱刺昨晚在亞洲之旅壓軸的韓國站被紐卡素逼和1：1，令在家鄉作賽的隊長孫興慜未能以一場勝仗，結束效力該支北倫敦球隊的10年生涯。
