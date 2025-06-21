足壇快遞：艾納斯沙超盃鬥伊蒂哈德

5人港足全運群眾摘銅

粵港澳全運會群眾項目5人足球男子甲組，由前港將黃耀富與蘇來強帶隊的5人港足，日前於梅州劍英體育館踢季軍戰，在上半場落後1：2下，最終以7：4反勝四川隊，取得銅牌；主場出擊的廣東隊則在決賽以4：1大勝上海隊，勇奪金牌。

利物浦雙星逐足球先生

英超賽會昨公布2024／25年球季英格蘭足球先生6人入圍名單，冠軍利物浦雙星包括應屆金靴獎得主及曾兩獲殊榮的穆罕默德沙拿及中場阿歷斯麥亞里士打，將與阿仙奴中場迪格蘭賴斯、車路士鋒將高爾彭馬、曼聯隊長般奴費南迪斯及紐卡素前鋒阿歷山大伊沙克競逐，結果將於當地時間8月19日於曼徹斯特公布。

英西U21歐國盃爭4強

U21歐洲國家盃8強明晨先演兩仗，衛冕的英格蘭隊將鬥西班牙隊，合演上屆決賽翻版。盛傳獲德甲球會利華古遜垂青的利物浦後衛查洛爾昆沙料續守「幼獅」中路，而阿仙奴翼鋒尼華尼利則於前線串連；而前屆亞軍葡萄牙隊將在較早時間與荷蘭隊爭入4強。

美國兩連勝晉金盃8強

2025美洲金盃主辦國之一的美國，昨在分組賽D組次戰藉效力英超球會水晶宮的後衛基斯李察士一箭定江山，以1：0小勝獲邀參賽球隊沙特阿拉伯隊，兩連捷下提早一輪出線8強；同組的海地隊上半場有球員被逐，在先開紀錄下被千里達隊逼和1：1，賽後分列第3及榜尾。