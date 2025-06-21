美斯罰球妙技領邁阿密開齋 反克波圖摘世冠首勝 生涯入68個罰球足壇第3多

國際邁阿密今屆世冠盃首戰只能與埃及球隊艾阿里悶和0：0，昨碰歐聯常客波圖不容有失，卻在8分鐘被波圖箭頭艾希侯華先射入12碼。邁阿密於下半場47分鐘憑中場施高維亞抽入扳平，加上54分鐘，美斯離門20碼妙射罰球入網反超前。這名37歲阿根廷隊前鋒生涯迄今已入68個罰球，僅落後入77和70球的巴西隊名宿祖連奴比南布肯奴及已故巴西球王比利。邁阿密其後陷於被動，主帥馬斯真蘭奴遂先後換入傷癒復出的左閘佐迪艾巴等4名球員，終保住2：1勝果。

馬斯真蘭奴讚搏盡助爭勝

馬斯真蘭奴賽後盛讚美斯道：「他就是足壇史上最優秀的球員，但叫人驚訝是他對爭勝的執著。此仗縱使到了最後階段，筋疲力竭及曾被碰撞的他仍為協助球隊，堅持在攻守方面全力以赴。」美斯則說：「我們此役表現的確不及波圖，但總有自己的武器。我為球隊的合作努力和最終取勝感高興。末輪對手彭美拉斯是世上其中一支強隊，將會是另一場硬仗。」彭美拉斯藉艾阿里球員於49分鐘擺烏龍，以及鋒將荷西盧比斯在59分鐘埋齋以2：0勝出，賽後與邁阿密同得4分，以較佳得失球差暫排榜首。

麥巴比腸胃炎病癒出院

分組賽餘兩戰上陣成疑

世冠盃明晨起上演4場次輪比賽，F組榜首南非球隊馬姆洛迪辛當斯對多蒙特、富明尼斯對蔚山HD；E組國際米蘭對浦和紅鑽、河床對蒙特雷。此外，因患上急性腸胃炎送院的皇家馬德里前鋒基利安麥巴比，經詳細檢查後今已出院，皇馬聲明中表示：「他將繼續接受治療，並將逐步恢復球隊活動。」不過亦有消息指這名已避戰H組首戰打和沙特聯球隊希拉爾的法國隊前鋒，將會無緣餘下對帕丘卡及薩爾斯堡的兩場分組賽。