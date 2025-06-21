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體育

體壇快訊：何子樂劉子均亞壁賽坐亞望冠

【明報專訊】亞洲壁球個人賽昨在馬來西亞舉行4強，兩名港將劉子均與何子樂分途晉身今午男、女子決賽，坐銀望金。何子樂在4強以局數3：2險勝馬來西亞隊球手易昕穎，將與另一東道主球手Rachel Arnold爭逐后冠；劉子均則於4強以局數3：1淘汰印度隊球手，至於另一港將梁子軒則直落3局不敵卡塔爾隊球手，獲得銅牌。

張沅硬地滾球升雙線世一

硬地滾球港將張沅於最新世界排名分別於BC4個人（女子）及BC4雙打組別均升至第一，與另外兩名港將龍子健及何宛淇在各自組別齊做「世一」。26歲的張沅去夏首戰巴黎殘奧即在個人賽奪得銀牌，她日前在北京硬地滾球世界盃取得1金1銀。

港明星隊點兵迎工商盃

超級工商國際籃球邀請賽下周二起在灣仔伊利沙伯體育館復辦，中國香港籃球總會昨公布與天津先行者、廣東及新加坡隊編入A組的中國香港明星隊12人名單，包括早前宣布來季加盟甲一球隊永倫的梁兆華及許烜行、滿貫中鋒惠龍兒及兩名美籍外援等。

兩港車手完成利曼耐力賽

兩名香港車手區天駿與許建德剛於周末在法國獲邀首戰利曼24小時耐力賽，最終在全場24支LMGT3組別參賽隊伍中分別以第6及14名衝線。他們緊接下周四起一連4日轉戰比利時斯帕24小時耐力賽。

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