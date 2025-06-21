明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

史拿哈雷賽次圈止步 衛冕失敗稱要休息

【明報專訊】早前在法國網球公開賽男單飲恨得亞軍的「世一」意大利籍的史拿，昨在哈雷網球公開賽次圈大熱倒灶，以盤數1：2反負哈薩克籍選手布歷克無緣8強，宣布衛冕失敗；而國家隊23歲球手王欣瑜則在柏林網球公開賽女單次圈，爆冷以2：0淘汰應屆法網冠軍美籍的嘉奧芙後，昨晚更藉西班牙籍球手芭杜莎在次盤因傷退賽，躋身4強。

國手王欣瑜柏林賽挫嘉奧芙

8強對手芭杜莎傷退再晉一級

史拿月初在法網決賽反負西班牙籍星將卡路士艾卡拉斯，小休一周後以衛冕身分參加今周初開戰的哈雷公開賽，卻在次圈以6：3、3：6、4：6反負布歷克緣盡8強，這名23歲一哥說：「法網決戰敗陣後，再比賽實不容易。我現需要的是休息。」至於種子球手德國籍的阿歷山大薩維利夫，以及俄羅斯籍的丹尼麥維迪夫，則在8強同以盤數2：0淘汰對手，闖入4強。

柏林公開賽女單次圈方面，王欣瑜令人意外地以直落兩盤6：3輕取嘉奧芙後，昨晚8強賽接戰8號種子芭杜莎先以6：1拿下一盤，後者次盤未開始疑因背傷退賽，與王欣瑜同告晉身4強的，還有以盤數2：0勝突尼斯籍選手查比雅的前屆溫網冠軍捷克籍的禾祖素娃，而後者的同胞利赫卡則率先打入皇后會盃網球錦標賽男單4強，另躋身8強還有以2：1力克西班牙同胞謝美梅拿的艾卡拉斯。

上 / 下一篇新聞