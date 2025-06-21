史拿哈雷賽次圈止步 衛冕失敗稱要休息

國手王欣瑜柏林賽挫嘉奧芙

8強對手芭杜莎傷退再晉一級

史拿月初在法網決賽反負西班牙籍星將卡路士艾卡拉斯，小休一周後以衛冕身分參加今周初開戰的哈雷公開賽，卻在次圈以6：3、3：6、4：6反負布歷克緣盡8強，這名23歲一哥說：「法網決戰敗陣後，再比賽實不容易。我現需要的是休息。」至於種子球手德國籍的阿歷山大薩維利夫，以及俄羅斯籍的丹尼麥維迪夫，則在8強同以盤數2：0淘汰對手，闖入4強。

柏林公開賽女單次圈方面，王欣瑜令人意外地以直落兩盤6：3輕取嘉奧芙後，昨晚8強賽接戰8號種子芭杜莎先以6：1拿下一盤，後者次盤未開始疑因背傷退賽，與王欣瑜同告晉身4強的，還有以盤數2：0勝突尼斯籍選手查比雅的前屆溫網冠軍捷克籍的禾祖素娃，而後者的同胞利赫卡則率先打入皇后會盃網球錦標賽男單4強，另躋身8強還有以2：1力克西班牙同胞謝美梅拿的艾卡拉斯。