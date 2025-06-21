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體育

港劍擊隊亞洲賽添兩銅 團體賽女花男佩報喜 男重女佩今接力

【明報專訊】劍擊亞洲賽昨在印尼峇里上演團體賽，女子花劍及男子佩劍港隊均4強止步，不設季軍戰下收穫兩面銅牌。

女花第3完賽 男佩負烏國列第4

劍擊亞洲賽前日完成個人賽後，昨舉行團體賽。6號種子的女花港隊派出符妤名、鄭曉為、陳諾思及關渝澄出戰，在首圈大勝新西蘭隊後，8強面對3號種子強敵韓國隊，初段一度落後9：11，符妤名與鄭曉為其後替港隊打出10：4攻勢，反超前19：15，韓國隊之後追近比分，港隊在法定時間被追成43：43平手，「守尾門」的鄭曉為頂住壓力下，終在「決一劍」階段取分以44：43險勝。然而港隊在4強以32：41不敵國家隊下無緣決賽，收穫銅牌及連續3年登上頒獎台，並在名次賽以45：37擊敗新加坡隊，取得第3名。

男佩港隊派出早前初戰亞洲賽個人賽即闖16強的何柏霖，聯同張愷駿、羅浩天及何思朗出戰，以4號種子身分首圈輪空下先後淘汰泰國及哈薩克隊。不過在4強面對世界排名第1兼頭號種子韓國隊，初段已落後6：10，後被拉開至22：30，終以33：45落敗，但仍為港隊獲得今屆第2面團體賽銅牌及連續兩年收穫獎牌；之後名次賽以39：45不敵烏茲別克隊，以第4名完賽。

港隊今屆亞洲賽累積1金3銅，今日由同為4號種子的男子重劍與女子佩劍港隊分途出戰團體賽，男重港隊首圈輪空，次圈將鬥中國澳門對泰國隊的勝方；女佩港隊則與馬來西亞隊爭入8強。

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