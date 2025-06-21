明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

溜馬背水戰破雷霆 哈利布頓負傷獻14分 下周一決雌雄

【明報專訊】印第安那溜馬昨在NBA總決賽第6戰抵住許勝不許敗的壓力，全隊6名球員得分上雙，在主場以108：91擊退奧克拉荷馬雷霆，場數扳平3：3，把系列賽逼至下周一早上8時於雷霆主場，相隔9年再演「搶七戰」爭冠。帶傷上陣的溜馬控衛哈利布頓此戰回勇攻入14分，賽後明言昨仗帶着捍衛主場的決心奮戰，終極戰役則選擇專注「可控之事」。

溜馬主力控衛哈利布頓在總決賽次戰開始傳出右腳小腿拉傷，並在第5戰疑傷勢加劇僅靠罰球取得4分。然而他一早強調「盡一切努力」出賽下，昨信守諾言續正選登場。溜馬首節以3分領先，上半場三分球24射9中（37.5%），與雷霆的11射1中（9.1%）形成強烈對比。溜馬首兩節已有哈利布頓、安祖尼夏特及施亞琴兩節得分達雙位數，另TJ麥高尼、托賓等後備球員共取19分；次節以36：17輾壓雷霆，半場拉開64：42的22分差距。

總決賽隔9年再演搶七戰

本距離總冠軍只差一勝的雷霆，第3節有全場攻入最高21分的基傑奧斯阿歷山大（SGA）單節僅得6分，另一得分主力謝倫威廉斯該節更顆粒無收。SGA全場錄得8次失誤，追平生涯最差紀錄。溜馬該節完結時進一步拉開優勢至90：60，使最後一節成為雙方收起主力的「垃圾時間」。溜馬在托賓攻入全隊最高20分、施亞琴錄得16分及13個籃板「雙雙」，以及哈利布頓負傷取得14分及5次助攻下，終以108：91挫雷霆，令NBA總決賽繼2016年克里夫蘭騎士對金州勇士後，相隔9年再演「搶七戰」。

阿歷山大認雷霆表現爛透

哈利布頓對總冠軍的決心除了從帶傷上陣可展現，賽後更透露自總決賽首戰起刪除手機所有社交網程式專注應戰。他稱此戰球隊抱着捍衛主場的決心，「不想看到這些傢伙（雷霆）在我們主場慶祝奪冠」。談到強忍傷患出場，哈利布頓強調並非逞強，「我和教練說，如果我在場傷害到球隊，那就把我換下去」。即將面臨壓軸大戰，他選擇以最簡單思維面對，「過去的比賽已經過去，只剩下終極之戰，我們只需掌控可控制的事」；SGA則承認雷霆昨仗表現「爛透」，強調第7戰若要勝出「必須把球保護得更好」。

上 / 下一篇新聞