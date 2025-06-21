溜馬背水戰破雷霆 哈利布頓負傷獻14分 下周一決雌雄

溜馬主力控衛哈利布頓在總決賽次戰開始傳出右腳小腿拉傷，並在第5戰疑傷勢加劇僅靠罰球取得4分。然而他一早強調「盡一切努力」出賽下，昨信守諾言續正選登場。溜馬首節以3分領先，上半場三分球24射9中（37.5%），與雷霆的11射1中（9.1%）形成強烈對比。溜馬首兩節已有哈利布頓、安祖尼夏特及施亞琴兩節得分達雙位數，另TJ麥高尼、托賓等後備球員共取19分；次節以36：17輾壓雷霆，半場拉開64：42的22分差距。

總決賽隔9年再演搶七戰

本距離總冠軍只差一勝的雷霆，第3節有全場攻入最高21分的基傑奧斯阿歷山大（SGA）單節僅得6分，另一得分主力謝倫威廉斯該節更顆粒無收。SGA全場錄得8次失誤，追平生涯最差紀錄。溜馬該節完結時進一步拉開優勢至90：60，使最後一節成為雙方收起主力的「垃圾時間」。溜馬在托賓攻入全隊最高20分、施亞琴錄得16分及13個籃板「雙雙」，以及哈利布頓負傷取得14分及5次助攻下，終以108：91挫雷霆，令NBA總決賽繼2016年克里夫蘭騎士對金州勇士後，相隔9年再演「搶七戰」。

阿歷山大認雷霆表現爛透

哈利布頓對總冠軍的決心除了從帶傷上陣可展現，賽後更透露自總決賽首戰起刪除手機所有社交網程式專注應戰。他稱此戰球隊抱着捍衛主場的決心，「不想看到這些傢伙（雷霆）在我們主場慶祝奪冠」。談到強忍傷患出場，哈利布頓強調並非逞強，「我和教練說，如果我在場傷害到球隊，那就把我換下去」。即將面臨壓軸大戰，他選擇以最簡單思維面對，「過去的比賽已經過去，只剩下終極之戰，我們只需掌控可控制的事」；SGA則承認雷霆昨仗表現「爛透」，強調第7戰若要勝出「必須把球保護得更好」。