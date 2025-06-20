足壇快遞：阿迪達副手掌帕爾馬

巴塞簽門將加西亞

西甲球會巴塞隆拿落實斥資2634萬歐元（約2.4億港元），與鄰會愛斯賓奴24歲西班牙籍門將祖安加西亞簽約6年。另轉會新聞專家羅曼奴得悉，巴塞已跟畢爾包23歲翼鋒尼高拉斯威廉斯達成加盟協議，估計轉會費約6000萬歐元（約5.4億港元），下季勢與西班牙隊隊友拉明耶馬雙翼齊飛。

幼獅西班牙爭晉4強

上屆U21歐洲國家盃冠軍英格蘭隊，昨在B組末輪以1：2負德國隊，賽後以3戰得4分獲次名出線8強，將與A組首名西班牙隊爭入4強，而3戰全勝的德國隊8強對手是A組次名意大利隊；D組丹麥隊2：2打和芬蘭隊後以7分排榜首，8強對手是C組次名法國隊，而D組次名出線是以2：0挫烏克蘭隊的荷蘭隊，8強將碰C組一哥葡萄牙隊。

墨哥兩軍先闖金盃8強

美洲金盃賽昨上演A組兩場次輪比賽，墨西哥隊以2：0輕取蘇里南隊，與以2：1擊敗多米尼加共和國隊的哥斯達黎加隊同告兩連捷得6分，率先晉身8強，墨、哥兩軍將在末輪交鋒爭奪首名出線權。