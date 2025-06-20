足壇快遞：阿迪達副手掌帕爾馬

【明報專訊】阿仙奴主帥阿迪達的西班牙籍副手古斯達，被委任為帕爾馬的新教練，令29歲的他成為意甲86年來最年輕的少帥，而本月中離開比薩的AC米蘭意大利籍前帥恩沙基成為意乙球隊巴勒莫的新教頭。另去年被阿聯酋球隊艾阿恩革職的阿根廷名宿主帥基斯普則再次執教巴甲球隊聖保羅。
巴塞簽門將加西亞
西甲球會巴塞隆拿落實斥資2634萬歐元（約2.4億港元），與鄰會愛斯賓奴24歲西班牙籍門將祖安加西亞簽約6年。另轉會新聞專家羅曼奴得悉，巴塞已跟畢爾包23歲翼鋒尼高拉斯威廉斯達成加盟協議，估計轉會費約6000萬歐元（約5.4億港元），下季勢與西班牙隊隊友拉明耶馬雙翼齊飛。
幼獅西班牙爭晉4強
上屆U21歐洲國家盃冠軍英格蘭隊，昨在B組末輪以1：2負德國隊，賽後以3戰得4分獲次名出線8強，將與A組首名西班牙隊爭入4強，而3戰全勝的德國隊8強對手是A組次名意大利隊；D組丹麥隊2：2打和芬蘭隊後以7分排榜首，8強對手是C組次名法國隊，而D組次名出線是以2：0挫烏克蘭隊的荷蘭隊，8強將碰C組一哥葡萄牙隊。
墨哥兩軍先闖金盃8強
美洲金盃賽昨上演A組兩場次輪比賽，墨西哥隊以2：0輕取蘇里南隊，與以2：1擊敗多米尼加共和國隊的哥斯達黎加隊同告兩連捷得6分，率先晉身8強，墨、哥兩軍將在末輪交鋒爭奪首名出線權。