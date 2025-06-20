沙比領皇馬首擊未響頭炮 世冠盃和希拉爾 曼城兩新兵登場助輕取韋軍

麥巴比抱恙缺陣 患腸胃炎入院治理

皇馬這仗有基利安麥巴比因受病毒感染避戰，昨晚賽後更證實這名法國隊前鋒因急性腸胃炎，正在醫院接受各種檢查和治療，令昨仗要由21歲新星干沙路加西亞掛帥，兩名新兵右閘阿歷山大阿諾特及中堅甸恩胡積臣則首次披甲。干沙路加西亞於34分鐘為皇馬打開紀錄，但希拉爾中場魯賓尼維斯6分鐘後射入12碼扳平完上半場。下半場接戰至補時，皇馬中場費達歷高華維迪主射極刑被對方門將耶辛尼保奴撲出，令兩軍終各得1分完場。

皇馬新帥沙比阿朗素說：「我們上半場在有球或無球在腳方面，都缺少了很多東西，而且不時很快失去控球權，無法取得平衡，但下半場改善了，既有不一樣的節奏又能控制戰局。」而皇馬下仗對手帕丘卡昨以1：2負賽後排榜首的薩爾斯堡。

祖雲達斯5球大破艾阿恩

G組方面，有新丁中場雷恩達斯和鋒將卓基「地標」的曼城，藉科頓上半場先建功後助攻謝利美杜古領前。曼城在下半場88分鐘雖有右閘歷高利維斯領紅，但球隊仍勝2：0。主帥哥迪奧拿說：「我們的目標是不斷練兵和進步，下仗（對艾阿恩）正選陣容會煥然一新。」他又稱讚踢足全場的雷恩達斯，「從他的走位、控球和前場表現，你能感受到他將可成為頂尖球員」。哥帥又透露來季將會由30歲葡萄牙隊中場貝拿度施華擔任隊長，3名副隊長人選為後衛魯賓戴亞斯、中場洛迪卡斯簡迪及前鋒艾寧夏蘭特；同組祖雲達斯憑鋒將高路梅安尼和法蘭斯高干斯卡奧各梅開二度，以5蛋贈阿聯酋球隊艾阿恩暫列榜首。

此外，國際足協昨公布世冠盃首輪共有556,369名球迷入場，其中最多一仗為B組巴黎聖日耳門（PSG）對馬德里體育會，有80,619人名觀眾。