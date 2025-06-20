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體育

體壇快訊：匹克球亞洲賽落戶啟德

【明報專訊】新興運動「PPA亞洲職業匹克球巡迴賽香港公開賽」將於8月21至24日在啟德體藝館舉行，首度在港舉辦。賽事分單打及雙打等5個項目及按年齡分組別，業餘球手有機會與職業球手競技，總獎金逾5.9萬美元（約46.3萬港元），下周二上午於其官網ppatour-asia.com開放網上報名。

3港將闖亞壁賽4強

次號種子港將劉子均昨在馬來西亞古晉上演的壁球亞洲賽男單8強，直落3局淘汰隊友黃祉謙，今午將與印度隊代表爭入決賽。隊友梁子軒及何子樂同樣局數險勝3：2，分途晉身男、女單4強；湯芷穎與李嘉兒則直落3局不敵東道主球手，8強止步。

湖人勢破紀錄易手

據報NBA球隊洛杉磯湖人班主畢斯家族，將以破史上美國職業體育球隊紀錄的100億美元（約785億港元），出售球隊大部分股權予65歲美籍商人馬克禾特，後者本身已擁有26%湖人股權，同時是美國職棒大聯盟（MLB）洛杉磯道奇等球隊的班主。

麥維迪夫晉哈雷賽8強

丹尼麥維迪夫昨在哈雷網球公開賽男單次圈，以盤數2：0淘汰希利斯，取得ATP第400場勝仗下，闖入8強。至於德拉柏及魯尼則在皇后會盃錦標賽男單次圈過關晉身8強。另「一姐」莎芭倫卡在柏林公開賽女單次圈以2：0勝馬莎露娃，但柏奧莉妮以0：2受挫查比雅，與彭古拉一起無緣8強。

莫宛螢周末赴荃灣表演

香港武術運動員莫宛螢下周日將到荃灣愉景新城，擔任賽馬會好動城市計劃「全城舞動迎盛夏」動感嘉年華的表演嘉賓，屆時她會嘗試糅合中國武術與西方舞蹈表演。

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