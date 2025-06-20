希比亞期待利物浦新兵亮相 稱來季英超屬三頭馬車

指下月啟德鬥米蘭定精彩

51歲的希比亞近年多次訪港，如去年初參與賀歲盃及到香港大球場入場看香港國際七人欖球賽。利物浦與米蘭將於7月26日晚上7時30分在啟德主場館合演「渣打盃」。希比亞期待紅軍新兵亮相，「利物浦與米蘭交手肯定精彩，加上我們有些新球員，看到新兵穿上新球衣比賽總是令人高興」。利物浦今夏已簽入德甲利華古遜右閘謝利美費林邦，其隊友德國隊中場科利安華迪斯及般尼茅夫左閘米路斯卻基斯來投亦快成事。

希比亞期望一眾新兵能助紅軍挑戰更多錦標，並估計來季英超屬3隊之爭，「和之前幾季相似，曼城肯定是其一，他們已加強人腳，還有阿仙奴，過去幾年他們都是爭標分子」。利物浦對米蘭及7月31日晚上阿仙奴鬥熱刺的「健絡通盃」，昨午起於Cityline平台發售最後一批少量從海外及球會回收的門票。