國際保齡賽下周啟德掀戰幔 雷前鴻爭衛冕兼備戰世界賽

11隊會師Top Bowl 8港將參戰

賽事昨舉行記者會落實將於本月27日至下月5日在啟德體育園Top Bowl保齡球館上演，有中國、中國香港、中國澳門、日本、韓國、新加坡、馬來西亞、關島、印度、科威特及沙特阿拉伯共11個國家及地區球手參賽。港隊將派出尋求衛冕的雷前鴻、去年保齡球亞洲賽3人賽摘銅的「老大哥」胡兆康、黃鈞源及馬嘉言等共8人應戰；U22 Storm Cup緊接於下月6至8日同於Top Bowl舉行，由青年球手角逐U22、U18及U15組別。

今屆賽事由南華體育會保齡球場移師至啟德體育園，雷前鴻認為可當是練習機會，以準備年底的世界賽，「新場地可能會有更多觀眾，但我們通常都比較專注在打球上，很少被外界壓力影響」。將兼戰U22 Storm Cup的小將馬嘉言透露，這次是他首獲教練推薦參加公開組賽事，「心情上肯定是很緊張，需要面對世界各地不同厲害的球手，包括早前問鼎世界盃男子4人隊際賽冠軍的馬來西亞隊，希望自己可像他們取得好成績」。

中國香港保齡球總會主席劉掌珠透露，正為年底同於Top Bowl舉行的世界賽向政府申請「M」品牌資助，以吸引更多贊助商參與。