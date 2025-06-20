女長城世排聯兩連捷 激戰5局險勝保加利亞 明大戰日本

吳夢潔貢獻32分扣殺奠勝

賽後指球隊「非常團結」

世界女排聯賽香港站昨上演兩場賽事，壓軸繼續有中國女排迎戰保加利亞隊，財政司長陳茂波夫婦亦有入場觀賽。「女長城」正選陣容相比首仗，僅得副攻手萬梓玥換成王奧芊。國家隊經歷首日局數3：1挫捷克隊的適應後，昨晚面對保加利亞隊迅即領先，以25：21贏取首局；然而次局被對手反擊，加上進攻配合失利，一度落後9分，縱使吳夢潔與3名後輩陳厚羽、董禹含、唐欣接連追分，仍以22：25被扳平局數。國家隊經調整後在第3局未經過多考驗以25：15再反先；但第4局再遇難關，兩隊互有領先鬥至24：24後，保加利亞取得最後兩分，再度扳平局數。

決勝局雙方鬥得激烈，多次梅花間竹得分打至平手，最終吳夢潔一記扣殺將比數鎖定16：14，國家隊以局數3：2險勝保加利亞隊，在香港站兩連勝。吳夢潔賽後承認這仗非常激烈，「我們整個隊伍非常團結、非常堅硬，能贏下這場比賽我覺得團隊整體協作、互相幫助非常重要」。

世一意大利頭場橫掃泰國

至於頭場由世界排名第一的意大利隊對泰國隊，戰况亦鬥得激烈，最終由意大利隊以25：19、25：20及25：18，直落3局擊敗泰國隊，今屆世排聯取六連勝。

香港站第3日賽事，今午5時由保加利亞鬥捷克隊爭開齋，日本隊則晚上8時30分硬撼意大利隊；中國女排今日未有賽事，將休戰一天，以準備明晚8時惡鬥日本隊的大戰。