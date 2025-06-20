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體育

蔡俊彥亞洲賽首奪金 大勝國手莫梓維 月內收穫第2冠

【明報專訊】男子花劍港將蔡俊彥昨在印尼峇里舉行的劍擊亞洲賽，在個人賽淘汰賽一路闖關下，在決賽以15：6力挫國家隊劍手莫梓維，首奪亞洲賽金牌，連同上海大獎賽於一個月內在大賽收穫兩金，加上同日佘繕妡獲女子重劍銅牌，為港隊今屆暫取1金1銅；「香港劍神」張家朗則在爭議下男花次圈止步。

劍擊亞洲賽昨上演最後兩項個人賽的男花及女重項目，27歲的蔡俊彥上月中在花劍大獎賽上海站勇奪個人首面大獎賽金牌，他昨在分組賽取得五連勝以3號種子身分晉級，首圈輪空下接連擊敗國家隊小將郭一凡及中華台北隊的陳奕通，來到8強以15：10擊敗隊友吳諾弘殺入4強，不設季軍戰下已為港隊鎖定今屆首面獎牌。

現世界排名第17位的蔡俊彥4強以15：11力挫國家隊的許杰後，決賽面對淘汰張家朗的另一國手莫梓維，開賽已領先5：0，世界排名第20的莫梓維一度追至2：5，過去在亞洲賽最佳成績是2022年銅牌的蔡俊彥其後拉開分差至11：3，終以15：6大勝，為張家朗報仇，並繼張小倫和張家朗後成為歷來第3名港將在亞洲賽男花個人賽封王。

張家朗被罰分惹議 男花次圈止步

至於張家朗在分組賽5戰全勝下成為頭號種子晉身淘汰賽，首圈輪空下次圈遇上莫梓維，雙方在尾段鬥得激烈，張家朗落後13：14時作出對攻並成功「單燈」得分，但同時莫梓維倒地，新加坡籍裁判馬上示意比賽暫停，觀看錄像及商討後認為張家朗蓄意打向莫梓維頭部，直接向他出示紅牌罰分，張家朗結果在爭議下以13：15落敗，與港將梁千雨同樣無緣16強。

佘繕妡女重掛銅 港隊今轉戰團體賽

女重方面，世界排名第7的佘繕妡在分組賽六連勝獲3號種子，與隊友陳渭泠、連翊希及朱嘉望同晉淘汰賽。首圈輪空的佘繕妡在兩場「港隊內訌」先後淘汰連翊希和朱嘉望，再8強力挫國家隊劍手唐君瑤，惟4強以11：15不敵另一名國手楊靜雯，無緣決賽，在不設季軍戰下為港隊增添銅牌；陳渭泠則8強止步。

亞洲賽完成個人賽後，今早上演男佩及女花團體賽，男佩港隊屬4號種子首圈輪空，次圈將對泰國及印尼隊的勝方；女花港隊則以6號種子身分與新西蘭隊爭入8強。

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