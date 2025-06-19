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體育
2025年6月19日星期四
女長城香港世排聯響頭炮 局數3：1挫捷克 吳夢潔認需時適應啟德場館
球迷稱場館入口難尋 批體育園指示不清
方凱申劉昊峯亞洲賽男重16強止步 張家朗今男花個人賽登場
39歲拉莫斯建功 蒙特雷遭國米逼和
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【明報專訊】（請看附圖）
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