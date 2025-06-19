體壇快訊：港隊全運五人女足老將組摘銀

港隊亞洲賽單打各3人晉8強

壁球亞洲賽昨在馬來西亞古晉上演男、女單16強，港將劉子均和黃祉謙分別擊敗東道主馬來西亞隊球手，今日男單8強合演同室操戈；另一男將梁子軒則淘汰斯里蘭卡隊球手，與昨擊退黎卓楠的巴基斯坦球手爭入4強。女單方面，湯芷穎、李嘉兒和何子樂同晉級8強，前年冠軍陳善鈺卻不敵大馬球手止步。

72歲法國名宿拉甘碧辭世

助法國隊1984年主場贏得歐洲國家盃，以及首個國際大賽冠軍的名宿前鋒拉甘碧前日因病離世，享年72歲。另法國在U21歐國盃C組末輪以4：1大勝波蘭隊，與以4：0大勝格魯吉亞隊的葡萄牙隊同得7分，但因輸得失球差不及葡軍以次名出線8強。A組西班牙與意大利隊打和1：1後同得7分，分獲首、次名出線權。

艾卡拉斯皇后會盃首圈過關

休戰一周的法國網球公開賽男單冠軍卡路士艾卡拉斯，昨在英國皇后會盃網球錦標賽首圈，以盤數2：0淘汰阿當禾頓，但種子球手費利斯、迪文拿及舒爾頓出局。另法網男單亞軍史拿在哈雷公開賽首圈淘汰漢夫曼，與種子球手阿歷山大薩維利夫、丹尼麥維迪夫等過關。