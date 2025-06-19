方凱申劉昊峯亞洲賽男重16強止步 張家朗今男花個人賽登場

上屆前二何瑋桁吳浩天32強告負

方凱申和劉昊峯分組賽同錄得4勝1負，分別成為淘汰賽第13及15種子。2018年曾奪個人賽銅牌的方凱申，淘汰賽先後擊敗沙特阿拉伯和阿聯酋代表過關，至16強硬撼最終奪冠的國手王子杰，以14：15「決一劍」飲恨。劉昊峯先在64強以15：14反勝越南隊的阮明孝；32強再以15：6贏韓國隊的馬世建，惟16強以11：15不敵日本隊好手古俁聖，未能再晉一級。

至於去年稱霸亞洲賽的巴黎奧運代表何瑋桁在64強陷入苦戰，憑決一劍以15：14險勝阿聯酋隊劍手，惟32強以8：15不敵哈薩克隊18歲小將Kirill Prokhodov止步。上屆亞軍吳浩天則於32強以8：15敗予國家隊的于夢想，無緣晉級。

薛雅齊女佩16強不敵國手

女佩個人賽方面，64強輪空的港隊小將薛雅齊，在32強和16強均與對手鬥到最後一劍，她先以15：14擊退烏茲別克隊的Gulistan Perdibaeva，惟及後以14：15不敵32強曾淘汰另一港將梁洛文的國手饒雪怡，繼今年2月亞青賽4強再次不敵對方。歐倩瑩與朱詠翹則分別在32強和64強止步。亞洲賽今演男子花劍及女子重劍個人賽，「劍神」張家朗、蔡俊彥及佘繕妡等港將會亮相。