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體育

瑞士女名宿迪肯曼首訪港 見證女足發展轉盛 「一切皆有可能」

【明報專訊】贏過兩次女子歐聯冠軍的瑞士女足名宿拉娜迪肯曼（Lara Dickenmann）近日在瑞士駐港總領事館邀請下訪港一周，推動女足。她昨接受《明報》訪問，分享曾經歷資源匱乏的困境到見證全球女足發展日漸普及，並鼓勵香港女足球員要「相信自己」。

文：林銘儀、余瑋；圖：林銘儀

場地提供：柏寧酒店

現年39歲的迪肯曼以2025年女子歐國盃大使及勞倫斯體育公益基金會大使身分，上周五起訪港6日。她代表瑞士女足上陣135次入53球，8次當選瑞士足球小姐；她效力里昂時兩奪女子歐聯冠軍，在禾夫斯堡亦4次成為雙冠王，2021年宣布掛靴，曾任瑞士女足U17助教，昨落實回禾夫斯堡女足任青訓總監。她今次到訪港會及學校等，與女足球員及居港瑞士學童交流，還體驗划龍舟，大讚港人友善和女足球員有活力，又對香港高樓林立感新奇，「和瑞士很不同，我們的建築很矮小、樓層也不高。所以香港在有限空間能夠有不少設施真的很好。我感受到香港女孩真的很愛足球，期待香港女足往後發展」。

少時經歷體會女足資源匱乏

迪肯曼6歲開始接觸足球，視碧咸和施丹為偶像，然而當年女足未盛行，她有7年只能跟隨一支男子球隊訓練，過程中體會到女足如何不被重視，「當時我是隊中唯一女性球員，很多家長不理解我為何要踢足球，更說我搶了男子隊的名額。當年社會觀念如果我說是女子球員，人們會對你印象很差」。

她承認昔日女足長期陷入「有成績才有資源」的困局，比喻爭取資源有如「銷售有破洞的襪子」，「沒有人願意買它，你要先贏冠軍，才有贊助商考慮投資」。她補充當年球隊資源分配男子隊優先，女子隊永遠是最後，她因而很多時要深夜在簡陋的訓練場練習，並提及女足球員效力業餘球隊時代價甚大，「我們要花錢或從工作請假才能比賽。有些女子國家隊球員更因而每年損失1萬至1.5萬瑞士法郎（約9.6萬至14.4萬港元）」。

如今女足成為瑞士熱門運動之一，迪肯曼欣喜現在每逢瑞士女足賽事都有電視播放，「現在瑞士女子聯賽中，過去以村莊命名的球隊，現成為國內最大球會。球員待遇大有改善，不用再做兼職可以專注足球」。她認為女足未來5至10年發展需要堅守價值，建立可持續發展模式，「像美國有競爭力的女子聯賽，每季都有新球隊加入，轉會費、薪酬和觀眾人數等都在不斷刷新紀錄」。

勉港將堅持會有所成

迪肯曼冀以自身經歷作榜樣，鼓勵香港女足球員勿輕言放棄，並相信自己能力，明白「一切皆有可能」，「我初學踢波時也很笨拙，花了很多年才有進步，只要你熱愛運動就堅持下去，終有一日會有所成」。

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