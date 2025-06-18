體壇快訊：港足初選47人迎東亞盃 大埔雙子入圍

巴拿馬大勝瓜德羅普金盃拔頭籌

美洲金盃分組賽昨續演，上屆亞軍巴拿馬隊在C組首擊以5：2大勝瓜德羅普隊，賽後以得失球差力壓同日以1：0擊敗牙買加隊的危地馬拉隊居首。至於衛冕的墨西哥隊明早在A組次戰鬥首輪輸波的蘇里南隊勢爭連勝，榜首的哥斯達黎加隊則與榜末的多明尼加共和國隊較量。

西維爾聘艾美達掌帥簽約3年

過去一屆西甲以第17位完季的西維爾昨宣布，委任阿根廷51歲名宿艾美達為新帥，雙方簽約3年，艾美達2011年在河床退役後隨即執起該隊教鞭，3年前首到歐洲發展接掌希臘球隊AEK雅典。另外，意甲球會拉素昨宣布與37歲老將柏度洛迪古斯續約至2026年。

堤亞科皇后會盃首圈意外下馬

ATP皇后會盃網球錦標賽昨出現爆冷賽果，7號種子的美國籍球手堤亞科在首圈以直落兩盤5：7、2：6不敵35歲英籍老將伊雲斯出局，至於4號種子的丹麥球手魯尼則以6：3、6：4輕取澳洲籍的基斯杜化奧干尼晉身16強。