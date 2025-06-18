體壇快訊：港足初選47人迎東亞盃 大埔雙子入圍

【明報專訊】中國香港足球代表隊（港足）下月8至15日到韓國龍仁市出戰東亞盃決賽周，與中、日、韓3隊較量，昨公布47人初選名單，應屆港超冠軍大埔32歲右閘李家豪與U22港腳李樂謙，分別相隔5年半重返港足初選及首獲徵召，昨加盟中甲球隊延邊龍鼎的中堅勞烈斯及本月國際賽落選而受熱議的標準流浪前鋒劉智樂亦再度在初選之列。
巴拿馬大勝瓜德羅普金盃拔頭籌
美洲金盃分組賽昨續演，上屆亞軍巴拿馬隊在C組首擊以5：2大勝瓜德羅普隊，賽後以得失球差力壓同日以1：0擊敗牙買加隊的危地馬拉隊居首。至於衛冕的墨西哥隊明早在A組次戰鬥首輪輸波的蘇里南隊勢爭連勝，榜首的哥斯達黎加隊則與榜末的多明尼加共和國隊較量。
西維爾聘艾美達掌帥簽約3年
過去一屆西甲以第17位完季的西維爾昨宣布，委任阿根廷51歲名宿艾美達為新帥，雙方簽約3年，艾美達2011年在河床退役後隨即執起該隊教鞭，3年前首到歐洲發展接掌希臘球隊AEK雅典。另外，意甲球會拉素昨宣布與37歲老將柏度洛迪古斯續約至2026年。
堤亞科皇后會盃首圈意外下馬
ATP皇后會盃網球錦標賽昨出現爆冷賽果，7號種子的美國籍球手堤亞科在首圈以直落兩盤5：7、2：6不敵35歲英籍老將伊雲斯出局，至於4號種子的丹麥球手魯尼則以6：3、6：4輕取澳洲籍的基斯杜化奧干尼晉身16強。