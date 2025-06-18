車路士響世冠盃頭炮 「空場」輕取FC洛杉磯 馬利斯卡：氣氛奇怪

今屆世冠盃改制多達32隊參賽並在美國舉行，車路士昨仗面對有兩名法國前國腳基奧特與門將洛里斯在陣的FC洛杉磯，於34分鐘憑翼鋒柏度尼圖先開紀錄。本月加盟藍戰士的英籍前鋒利安戴納64分鐘後備入替，首次上陣即在79分鐘傳中助攻予中場安素費南迪斯門前射入，終勝2：0。兩隊是役強陣出擊，但在可容納7.1萬人的平治球場，最終只有22,137人入場，入座率僅31%，即有多達4.89萬個空位。

開賽撞當地上班時間 入座率僅31%

相比揭幕戰國際邁阿密對艾阿里有60,927名觀眾，以及日前巴黎聖日耳門（PSG）對馬德里體育會多達80,619人入場，昨仗門票銷情欠佳，最大原因或是該仗在美國時間周一下午3時平日上班時間開賽，導致出現大量空位的尷尬畫面，據報賽程安排是為遷就歐洲球迷時間所致。

車路士主帥馬利斯卡賽後也不滿現場氣氛，「這是場精彩比賽，球隊表現出色，但我覺得比賽氣氛有點奇怪，球場幾乎是空的。不過我們是職業球隊，需要適應任何情况。下場對法林明高氣氛應該會不錯，巴西球隊會吸引到很多球迷入場」。另藍戰士昨落實將於8月9及10日在史丹福橋球場主場友賽利華古遜及AC米蘭。D組另一場，法林明高有車路士舊將佐真奴首次上陣即貢獻助攻，以2：0輕取突尼斯球隊艾斯柏蘭斯。

皇馬撼希拉爾 沙比細恩「地標」領軍

世冠盃明晨兩場有兩支歐洲勁旅分途出擊，15屆歐聯冠軍皇家馬德里於H組大戰沙特聯豪門希拉爾，除了是兩隊新帥沙比阿朗素與「細恩」施蒙尼恩沙基領軍首擊，「銀河艦隊」兩名新兵阿歷山大阿諾特與後衛甸恩胡積臣據報有望首次上陣即任正選。至於英超豪門曼城明晨則在G組首仗鬥摩洛哥球隊韋達卡薩白蘭卡。