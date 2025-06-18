雷霆克溜馬距總冠一步之遙

哈利布頓掛彩 「能走就上陣」

雷霆此仗早段已逐漸拉開比數，次節更藉溜馬有球星哈利布頓因小腿受傷一度退下火線，末段最多領先18分。雖然溜馬靠後備兵TJ麥高尼在第3節獨取13分，將雙方分差縮窄至單位數，但是役分別攻入40及31分的雷霆主將謝倫威廉士及SGA，在末節各取7分領銜力保優勢，最終雷霆以120：109擊敗溜馬，拿下關鍵第5場的勝利，場數領先3：2，周五早上將作客溜馬力爭隊史首座NBA總冠軍。

謝倫威廉士賽後亦為取下個人季後賽得分新高兼贏波感高興，並表示：「球隊上下一直在學習求進，而最重要的是能在過程中取勝，接下來的目標無疑是再取一勝拿下總冠軍。」至於哈利布頓此仗在負傷下最終上陣34分鐘，雖然交出7個籃板及6次助攻，但全場6投0中僅靠罰球攻入4分，他賽後坦言傷勢要待隊醫檢查，但強調自己「只要能走都會繼續上陣」，並表示：「NBA總決賽是我人生花了很大力氣才來到的地方，我不希望自己有遺憾，我只希望能堅持到底爭取圓夢（奪冠）的機會。」