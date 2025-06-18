男佩新星何柏霖初戰亞洲賽闖16強 女花陳諾思符妤名無緣8強 男重女佩今續爭佳績

何思朗負日劍手無緣獎牌

初次參戰的18歲男子佩劍新星何柏霖雖在小組賽僅以第3名出線，但他在正賽先以15：14險勝沙特阿拉伯隊劍手後，再於次圈以15：10淘汰國家隊劍手晉級，但最終在16強以13：15不敵哈薩克隊的沙傑斯恩止步。至於其隊友何思朗在小組次名出線後，於首、次圈分別擊退澳洲及中華台北隊對手殺入16強，但終以10：15負予日本隊的津森志道無緣獎牌。而前屆銅牌得主的港隊男佩一哥羅浩天則戰至次圈被另一日本隊好手小久保真旺淘汰；另一港將張愷駿則在首圈止步。

女花方面，世界排名第34位的20歲港隊一姐陳諾思在小組賽出線後，再於首、次圈淘汰來自澳洲及韓國的對手。惟她在16強最終力戰下以12：15不敵世界排名第28的國家隊好手黄芊芊，連續兩屆於同階段止步。至於另一港將符妤名同樣連過數關戰至16強，但最終以11：15不敵最終奪冠的日本隊名將上野優佳，但仍寫下個人在亞洲賽最佳成績。其餘兩港將鄭曉為及關渝澄則同告次圈止步。

亞洲賽今演兩項目個人賽，其中巴黎奧運男子重劍港將何瑋桁將偕方凱申、吳浩天及劉昊峯分途出擊；至於薛雅齊、朱詠翹、梁洛文及歐倩瑩將分途在女子佩劍爭佳績。