體壇快訊：葉一飛偕隊友首稱霸利曼24賽

美國金盃大破千里達開門紅

7屆美洲金盃冠軍兼今屆主辦國之一的美國隊，昨在D組首輪大勝千里達隊5：0，賽後與以1：0挫海地隊的首次參賽球隊沙特阿拉伯同得3分，暫以較佳得球領先。A組哥斯達黎加隊藉補時射入12碼，以4：3絕殺蘇里南隊，賽後以較佳得失球差壓同分的墨西哥隊升榜首。

德國丹麥晉U21歐國盃8強

2025年U21歐洲國家盃續於斯洛伐克上演，B組的德國隊在下半場早段已遙領捷克隊4球終贏4：2，兩連捷的「日耳曼兵團」已鎖定8強一席，並令捷克隊提早出局，而同組的英格蘭隊悶和斯洛文尼亞隊0：0後暫列次席；至於D組的丹麥隊以2：1反勝荷蘭隊後亦取兩連勝，確認以首名提早晉級。

58歲三浦再寫最年長上陣紀錄

58歲日本籍球員三浦知良，日前於日本足球聯賽（JFL）代表鈴鹿體育會披甲，並以58歲109日打破自己保持的職業聯賽最年長上陣紀錄。在82分鐘後備登場的三浦知良賽後表示「希望表現繼續提升」，鈴鹿該仗終以2：1擊敗橫濱體育。