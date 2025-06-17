明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

體壇快訊：葉一飛偕隊友首稱霸利曼24賽

【明報專訊】第93屆利曼24小時耐力賽前晚結束，前F1車手古碧沙、葉一飛及英籍的菲爾漢臣合力駕駛的法拉利83號車完成387個圈，以14.084秒優勢險勝掄元，3人均首次揚威勒芒，前二者分別成為波蘭及中國歷來首個利曼24冠軍得主；香港車手區天駿所屬車隊則在LMGT3組別取得第6名。

美國金盃大破千里達開門紅

7屆美洲金盃冠軍兼今屆主辦國之一的美國隊，昨在D組首輪大勝千里達隊5：0，賽後與以1：0挫海地隊的首次參賽球隊沙特阿拉伯同得3分，暫以較佳得球領先。A組哥斯達黎加隊藉補時射入12碼，以4：3絕殺蘇里南隊，賽後以較佳得失球差壓同分的墨西哥隊升榜首。

德國丹麥晉U21歐國盃8強

2025年U21歐洲國家盃續於斯洛伐克上演，B組的德國隊在下半場早段已遙領捷克隊4球終贏4：2，兩連捷的「日耳曼兵團」已鎖定8強一席，並令捷克隊提早出局，而同組的英格蘭隊悶和斯洛文尼亞隊0：0後暫列次席；至於D組的丹麥隊以2：1反勝荷蘭隊後亦取兩連勝，確認以首名提早晉級。

58歲三浦再寫最年長上陣紀錄

58歲日本籍球員三浦知良，日前於日本足球聯賽（JFL）代表鈴鹿體育會披甲，並以58歲109日打破自己保持的職業聯賽最年長上陣紀錄。在82分鐘後備登場的三浦知良賽後表示「希望表現繼續提升」，鈴鹿該仗終以2：1擊敗橫濱體育。

上 / 下一篇新聞