羅素揚威加拿大站 壓韋斯塔本登頂 助平治摘今季首冠

羅素喜見18歲隊友安東尼利奪季

排位賽做出1分10.899秒最快圈速的羅素，早段先頂住韋斯塔本來襲確立優勢。今站前列車手大多採用「兩停」策略，戰至後段形成5強局面。羅素續被次位的「韋少」追趕，長居第3位的安東尼利則被雄踞車手總排名前二的麥拿侖雙將皮亞斯齊和諾利斯尾隨。然而諾利斯在賽事剩餘3圈時，欲從窄位超前皮亞斯齊未果，戰車撞到對方車尾再撞向防撞牆，結果諾利斯未能完賽。羅素以1小時31分52.688秒率先完成70個圈賽事，韋斯塔本慢0.228秒居次，安東尼利則慢1.014秒摘季，皮亞斯齊則僅獲「梗頸四」。

27歲的羅素F1生涯第4次贏得分站冠軍，賽後興奮的說：「重返頂峰的感覺很美妙，這次能贏得勝利，或多或少歸功於前一天排位賽的出色表現。」他更樂見與隊友安東尼利一起登上頒獎台，「車隊所有人都勞苦功高，讓我們能重新為勝利而戰」。成為F1史上第3年輕踏上頒獎台的安東尼利表示，此戰過程雖然艱苦，但可幸最後守住前三衝線，「真的『壓力山大』，尾段有點逼得韋斯塔本太緊有點失措，但很高興最後還是能躋身三甲」。

諾利斯為炒車意外致歉 季內首未能完賽

至於今季首度未能完成的諾利斯，發生意外後立即透過車隊廣播致歉，賽後也承認自己因一念之差鑄成大錯，「我們車隊的首要規矩，就是不能和隊友的戰車有碰撞。我每個星期為麥拿侖而戰，視車隊比個人更重要。如今我卻導致這樣的情况發生，實在是出醜了」。