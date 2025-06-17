港將返母校慶體育館開幕 盼設施翻新助後輩展潛能

梁育榮冀更多師弟妹投身殘疾運動

出席典禮的運動員校友包括現任香港殘奧委會公共事務主任的退役田徑代表蘇樺偉、硬地滾球港隊成員龍子健和梁育榮，以及乒乓女將王愉程及袁泳琪等。香港紅十字會雅麗珊郡主學校體育館前年受暴雨滲水影響，地板受損無法使用；終透過香港百俊獅子會籌得款項完成地板重鋪工程。

梁育榮與龍子健日前在硬地滾球世界盃北京站，分別在BC4混合雙人賽和BC1男子個人賽收穫金牌，昨晨返抵香港後稍息半天便到母校出席典禮。伙拍張沅摘冠的梁育榮，透露畢業多年不曾重遊母校，惟親切感依舊存在。他希望藉着母校這次翻新體育館，能讓更多學校師弟妹投身殘疾運動，「殘疾運動梯隊規模較小，都希望能在不同特殊學校吸納新秀接班」。

至於五戰殘奧共取6金3銀3銅的蘇樺偉，稱母校在其就讀時期尚未興建室內體育館，但盛讚校方一直致力協助學生發展運動潛能，「如果沒有這些設備，學生運動發展便會有很大限制」。