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體育

PSG延強勢世冠大捷 4蛋贈10人馬體會 安歷基劍指錦標

【明報專訊】應屆歐聯冠軍巴黎聖日耳門（PSG）昨在世界冠軍球會盃B組首輪，以4：0大勝實力分子馬德里體育會，賽後主帥安歷基對首奪冠軍雄心壯志，惟曾在歐聯聯賽階段挫PSG的拜仁慕尼黑在C組大開殺戒，以打破賽事最大比數勝仗紀錄的10：0狂數奧克蘭。

上月尾首在歐聯登頂的PSG今屆強勢攻世冠盃，昨在洛杉磯玫瑰碗碰馬德里體育會，雖缺因傷避戰的金球獎熱門人選前鋒奧士文尼迪比利，但仍克服31℃高溫，在逾8萬球迷前，藉中場法比安彭拿及賽後獲選為最佳球員的域天拿，先後於19分鐘和上半場補時階段建功，加上19歲中場辛尼馬約魯在87分鐘破門，以及鋒將李康仁完場前射入12碼，向有守將基文迪朗格勒於78分鐘「兩黃變一紅」被逐的馬體會派4蛋。

施蒙尼讚PSG球員表現更優秀

PSG主帥安歷基賽後說：「我們今季的目標是創造歷史。世冠盃是新篇章，對球員和球隊來說都是不錯的挑戰，我們渴望繼續獲勝。」這名55歲的西班牙籍名帥又強調，PSG上下和球迷目前「對所有錦標都感飢渴，這是很好的感覺」。馬體會的阿根廷籍教頭施蒙尼則說：「兩隊均在酷熱的天氣下比賽，PSG的表現勝過我們。對方擁有優秀的球員，這解釋了為何他們今季能稱雄所有賽事。」同日B組另一仗保地花高以2：1挫西雅圖海灣者，與下輪對手PSG同得3分居次。

穆斯亞拿戴帽 拜仁狂數奧克蘭10球

C組拜仁慕尼黑對奧克蘭儼如獅子撲兔，憑中場穆斯亞拿戴帽、鋒將京士利高文、米高奧利斯和湯馬士梅拿各梅開二度，加上後衛保爾錦上添花，以破賽事最大比數勝仗紀錄的10：0，大破由不少業餘球員組成的大洋洲代表奧克蘭。拜仁和奧克蘭的下場對手分別是小保加及賓菲加。另A組波圖與彭美拉斯互交白卷。

世冠盃分組賽明晨開始續戰，E組有新帥捷禾「地標」領軍的歐聯亞軍國際米蘭對蒙特雷，以及河床對浦和紅鑽；F組是多蒙特對富明尼斯，以及蔚山現代對馬姆洛迪辛當斯。

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